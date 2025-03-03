«نيشن وايد» تحصد المركز الأول في مبيعات رأس الخيمة العقارية 2024

توجت شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات – دبي بالمركز الأول كأعلى وسيط تحقيقاً للمبيعات لمشاريع رأس الخيمة العقارية لعام 2024، متفوقة على جميع الوسطاء المعتمدين، وذلك بعد أن كانت في المركز الثاني في العام 2023.

وجرى الإعلان عن هذا الفوز خلال حفل توزيع جوائز رأس الخيمة العقارية لعام 2024، الذي جمع كبرى شركات الوساطة العقارية في الإمارات في منافسة تعكس التطور المستمر للسوق العقاري في الإمارة.

وتم تكريم نيشن وايد من قبل سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، وزياد مخزومي، رئيس مجلس الإدارة، تقديراً لأدائها المتميز في تحقيق أعلى المبيعات لهذا العام.

أعربت نانسي يونس، الرئيس التنفيذي والشريك في شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة: إن تحقيقنا للمركز الأول في المبيعات لعام 2024 بعد أن كنا في المركز الثاني عن العام 2023 هو إنجاز كبير يعكس جهود فريقنا والتزامنا بتقديم أفضل الحلول العقارية لعملائنا، وإن هذا النجاح هو نتيجة لرؤية واضحة واستراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة للمستثمرين في السوق العقاري.

وأضافت يونس: لقد شهدنا إقبالاً قوياً على مشاريع رأس الخيمة العقارية، مما يعكس تحول الإمارة إلى واحدة من أهم وجهات الاستثمار العقاري في الإمارات، بفضل خططها التنموية الطموحة والدعم الحكومي المستمر.

ومع استمرار رأس الخيمة في تعزيز مكانتها وجهة استثمارية رائدة، نجحت نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات في تحقيق مبيعات قياسية جعلتها الوسيط رقم 1 في مبيعات مشاريع رأس الخيمة العقارية لعام 2024.

وإن هذا الإنجاز يعزز مكانة «نيشن وايد» كإحدى أفضل الشركات العقارية أداءً في الإمارات، ويؤكد دورها في ربط المستثمرين بأفضل الفرص العقارية في السوق، مع تقديم استشارات احترافية تضمن نجاح استثماراتهم.