«باركن» توقع اتفاقية مع «دبي القابضة» لإدارة 29.6 ألف موقف جديد في دبي

أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، المزود الرائد لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في دبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، بهدف تقديم حلول متقدمة لمواقف المركبات في عدد من المجمعات السكنية في دبي.

النقاط الرئيسية

• بموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستتولى باركن تشغيل وإدارة نحو 29.6 ألف موقف جديد للمركبات

• تُوسّع هذه المبادرة محفظة باركن من المواقف المملوكة للمطورين إلى نحو 50,400 موقف، مع تأثر معتدل على الدخل التشغيلي ابتداءً من منتصف الربع الثالث من عام 2025

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة باركن الإشراف الكامل على إدارة وتشغيل المواقف، من خلال توظيف حلولها الرقمية المتقدمة وأنظمة الرقابة والإنفاذ وتحليلات البيانات الفورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أفضل مستويات إدارة ممكنة للمواقف ضمن المناطق المخصصة. يأتي تطبيق نظام المواقف المرسمة استجابتاً للطلب المتزايد على توفر مواقف المركبات في الوجهات الرئيسية.

ومن خلال اعتماد نموذج تشغيل للمواقف يتمحور حول المتعاملين ويعتمد على حلول رقمية مبتكرة، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق قيمة مضافة لمجمعات "دبي القابضة" من خلال تعزيز كفاءة استخدام المساحات، وتحسين سهولة الوصول، ودعم مفاهيم التنقل الذكي والربط الحضري.

وتعكس الاتفاقية بين باركن ودبي القابضة التزام الجانبين المشترك بالاستثمار في تطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة لدعم نظام تنقل حديث وفعّال وسهل الاستخدام. وتهدف الشراكة إلى تحسين انسيابية حركة المرور، وتخفيف الازدحام، وتعزيز تجربة التنقل اليومية للمقيمين والزوار على حد سواء.

وفي تعليقه على الشراكة، قال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي القابضة حضورنا في قطاع المواقف الخاصة المملوكة للمطورين، وتتيح لنا توسيع نطاق حلولنا الرائدة لتشغيل المواقف في عدد من المجمعات الحيوية بدبي، مع تقديم تجارب تنقل حضرية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المتعاملين. ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ التشغيلي للاتفاقية على مراحل، بما يتماشى مع معايير التشغيل الصارمة التي تتبناها باركن وحرصها المستمر على رفع الكفاءة وتسهيل التنقل اليومي. وتجسد هذه الشراكة التزامنا المتواصل بتطوير بنية تحتية للتنقل تتسم بالجاهزية المستقبلية لدعم النمو المتواصل لإمارة دبي."