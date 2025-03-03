17.24 مليار درهم التصرفات العقارية لأبوظبي خلال أول شهرين من 2025

سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، تصرفات عقارية بقيمة 17.24 مليار درهم، وذلك عبر تداول أكثر من 5 آلاف تصرف عقاري، ما يعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة.

ووفقاً لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9.8 مليارات درهم منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك لـ 2.676 تصرفا، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 7.2 مليارات درهم لـ 2.352 تصرفا، كما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 229 مليون درهم لـ 28 عقارا.

واستنادا إلى الاحصائيات الصادرة عن المنصة، بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 3.778 معاملة بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وشهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 1.599 عملية بيع بقيمة 5.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.6 مليارات درهم للعقارات الجاهزة والبالغ عددها 978 عملية بيع، و2.2 مليار درهم لـ 621 للعقارات على المخطط، في حين سجلت الرهون العقارية 2179 معاملة بقيمة 6.7 مليارات درهم.

وتواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والأكثر موثوقية، وذلك بفضل تنوع المعروض والتزامها بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، كما يعكس الزخم الذي تشهده الإمارة بنيتها التحتية المتطورة الداعمة لنمو مختلف المشاريع معززة بذلك بيئة الأعمال التنافسية.