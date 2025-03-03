«رويترز»: دبي وجهة غنية للتجارب الفريدة والمتنوعة

سلطت وكالة «رويترز» الضوء على إمارة دبي، والتنوع الذي تشهده، بالإضافة إلى كونها مركزاً عالمياً للأعمال، واحتضانها أعلى ناطحة سحاب في العالم؛ برج خليفة. واستعرضت رئيسة مكتب رويترز في دبي مها الدهان، تجربتها في دبي، مشيرة إلى أنّه «بالنسبة للكثيرين حول العالم، ترتبط صورة دبي بالثراء، وناطحات السحاب، وأحدث صيحاتها التي اجتاحت مواقع التواصل: لوح شوكولاته دبي، المكوّن من مزيج شهي من الفستق والكنافة والشوكولاته بالحليب».

وقالت مها الدهان: «تُعدّ دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وتحتضن أعلى ناطحة سحاب في العالم، برج خليفة. وخلال أكثر من عقد من تغطيتي لأحداث الشرق الأوسط انطلاقاً من الإمارات، عملتُ على توثيق التوسّع المتسارع الذي شهدته المدينة، من المشاريع الطموحة المتزايدة، والتزايد المستمر في أعداد الوافدين الذين يجذبهم أسلوب الحياة الفريد الذي تقدّمه دبي».

وأكّدت سعي دبي الدائم لتحقيق كل شيء بأكبر وأفضل صورة ممكنة، لكن سرّ جاذبيتها الحقيقي يكمن في فسيفسائها الفريدة من المجتمعات التي جلبت معها ثقافاتها ونكهاتها الخاصة، محوّلة دبي إلى وجهة غنية بالتجارب الفريدة والمتنوعة.

مشهد ثري

وتقول الدهان إنَّ دبي باتت معروفة بمشهدها الغني في عالم المطاعم، حيث تضمّ أكثر من 10 مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، وكل مطبخ جلب معه طعامه الخاص؛ أما المشروب الأكثر شعبية، فهو شاي الكرك، وهو مزيج لذيذ من الشاي، والتوابل، والحليب، يباع في أكشاك الشوارع ومحطات الوقود بسعر لا يتجاوز 50 سنتاً.

وشددت على أن: «دبي ليست مجرد مدينة لناطحات السحاب والتكنولوجيا المتقدمة، بل هي واحة تتناغم فيها الثقافات، وتتنوع فيها التجارب، ما يجعلها واحدة من أكثر مدن العالم حيويةً وتميّزاً». وأكّدت أنَّ «الأمن والسلامة لطالما كانا من أبرز مزايا العيش في دبي»، مضيفة: «اعتدتُ على الشعور بالأمان المطلق هنا».

مدينة الاحتفالات

وقالت: «إن دبي تُعرف كذلك بأنها مدينة الاحتفالات». وختمت مديرة مكتب رويترز في دبي بالقول: «في النهاية، فإن هي تجربة معيشية فريدة، حيث تتلاقى ثقافات العالم في مدينة واحدة توفر فرصاً لا حدود لها».