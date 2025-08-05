10.8 مليارات درهم صافي أرباح الشركة العالمية القابضة في النصف الأول

أعلنت الشركة العالمية القابضة، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول 2025، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 54.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 31.1% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2024 البالغة 41.7 مليار درهم، كما بلغ الربح بعد الضريبة 10.8 مليارات درهم.

وشهد الربع الثاني من عام 2025 أداء يعد من بين الأقوى في مسيرة الشركة العالمية القابضة، مع نمو الإيرادات بنسبة 22.5% لتصل إلى 27.5 مليار درهم، وارتفاع صافي الربح بنسبة 55.3% ليصل إلى 6.7 مليارات درهم، ما يعكس استمرار الزخم والنمو، والتنفيذ الفعال لاستراتيجية المجموعة.

قطاعات رئيسية

وأسهمت القطاعات الرئيسية بقوة في نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات قطاع العقارات والبناء بنسبة 47.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 22.6 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة، وبالتالي أسهم القطاع بنسبة 41.4% من إجمالي إيرادات المجموعة، كما سجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف زيادة في الإيرادات بنسبة 10.8%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 14.1 مليار درهم، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع والتوسع الدولي المستمر، وحقق قطاع الضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 4.9 مليارات درهم، بزيادة قوية بنسبة 72%، مدفوعة بالطلب القوي والمستمر، الذي سجلته الأصول الرئيسية وعمليات الاستثمار والاستحواذ العالمية في الفترة الأخيرة، كما شكل قطاع الخدمات المالية مساهماً سريع النمو بإيرادات بلغت 1.8 مليار درهم (بنمو نسبته 21.4% على أساس سنوي)، وكذلك قطاع الطاقة الذي سجل إيرادات بقيمة 0.4 مليار درهم (بنمو نسبته 161.3%)، ما عزز تنوع إيرادات المجموعة.

ربحية السهم

وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 2.49 درهم، ما يعكس تركيز الشركة العالمية القابضة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتخصيص المنضبط لرأس المال، وبلغ العائد على حقوق الملكية 10.8%، مؤكداً قدرة المجموعة على تحقيق القيمة من قاعدة رأس المال، وبلغ إجمالي الأصول 436.9 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 8.7%، مقارنة بإجمالي الأصول البالغ 401.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعكس نتائجنا في النصف الأول من 2025 الزخم المستمر لنموذج أعمالنا المتنوع، والنهج المنضبط في تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية، وقد أسهم هذا الأداء القوي للمحفظة، إلى جانب مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية، في تحقيق قيمة استراتيجية عبر مختلف القطاعات، وتوسيع حضورنا على المستويين الإقليمي والدولي، وبينما نواصل مساهمتنا في تشكيل القطاعات المستقبلية الحيوية، نعمل على ربط الشركات المبتكرة برأس المال طويل الأجل والخبرات والتميز التشغيلي، بما يضمن ترسيخ منظومة أعمالنا وتعزيز قدرتها على التوسع وتحقيق تأثير مستدام حول العالم، وتؤكد الشركة العالمية القابضة التزامها بأداء دور محوري في دعم مسيرة التحول الاقتصادي وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها ومختلف الشركاء وأصحاب المصلحة».