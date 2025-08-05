«أملاك» تبيع 18.7 مليون سهم من «العالمية للتمويل»



أعلنت شركة أملاك للتمويل بيع 18.7 مليون سهم من أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل، وهي شركة مساهمة مؤسسة في السعودية، بقيمة 201.677 مليون ريال (ما يقارب 197.28 مليون درهم).

وبحسب إفصاح لسوق دبي، قالت الشركة إن التكلفة الأولية للاستحواذ على الأسهم المبيعة تبلغ 163.07 مليون درهم (167.94 مليون ريال)، وهو ما يمثل 10.87 % من رأسمال الشركة.

وتمثل الصفقة تخارجاً من أعمال غير أساسية للشركة، ما يسمح لها بإعادة تخصيص رأس المال بشكل يتماشى مع استراتيجيتها.

ومن غير المتوقع أن يكون للصفقة أي تأثير سلبي في عمليات الشركة الجارية أو حقوق مساهميها.

وتم استلام متحصلات البيع في حساب الشركة، وتعتزم الشركة استخدام المتحصلات في تعزيز فرص النمو، مشيرة إلى أنها حصلت على موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية التي عقدت في 21 أبريل، على بيع استثمارات الشركة خارج الإمارات.