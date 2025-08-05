«ريسبونس بلس» القابضة توزع 18 مليون درهم أرباحاً نقدية مرحلية على المساهمين

أعلن مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس» القابضة «المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية» أكبر مزود لخدمات الرعاية ما قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة في المنطقة، عن توزيع 18 مليون درهم أرباحاً نقدية مرحلية على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وتمت المصادقة على الإعلان، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 يوليو، وسيمكن هذا القرار مساهمي شركة «ريسبونس بلس ميديكال» من الحصول على 0.09 درهم للسهم الواحد، بحيث يشكل إجمالي قيمة الأرباح الموزعة 9% من رأس مال الشركة المدفوع.

وجرى تحديد تاريخ آخر استحقاق للمساهمين في 7 أغسطس الجاري، يليه تاريخ استحقاق الأرباح في 8 أغسطس 2025، وتاريخ إغلاق السجل (RCD) في 11 أغسطس، وتاريخ الدفع في 25 أغسطس .

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة: «تماشياً مع النمو القوي، الذي حققته شركة ريسبونس بلس ميديكال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، فإن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 18 مليون درهم يؤكد التزام الشركة بمنح قيمة حقيقية لمساهميها».

وتدير المجموعة حالياً أكثر من 420 موقعاً طبياً من خلال شركات تابعة رئيسية، بما في ذلك بروميثيوس ميديكال، وعيادة أوكيوميد، وريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبية، ومركز هيلث تك للتدريب، وتمتد عملياتها في الإمارات والسعودية، وسلطنة عُمان إلى جانب الهند، والمملكة المتحدة، وسويسرا، والنرويج.