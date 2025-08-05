71.6 مليون درهم صافي ربح «إيبيكس» في 6 أشهر

سجلت شركة «إيبيكس» زيادة كبيرة في الربحية خلال النصف الأول 2025، حيث وصل صافي الربح إلى 71.6 مليون درهم، مقارنة بــ23.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 211%.

ووصل صافي الربح التشغيلي الأساسي من الأعمال القائمة إلى 76 مليون درهم، مقابل 91.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول 2024 على أساس مماثل، ومع ذلك، وبسبب الاستثمارات لمخطط لها في مبادرات النمو – بما في ذلك تكاليف مرحلة البدء لــ«إنركاب» وتكاليف التطوير الثابتة لــ«مواسم» استقر صافي الربح التشغيلي النهائي عند 54.2 مليون درهم تمثل هذه الاستثمارات توجهات استراتيجية لمصادر الإيرادات المستقبلية.

وأعلنت المجموعة تسجيل إجمالي ربح قدره 79.8 مليون درهم للنصف الأول 2025، مقارنة بــ104.9 ملايين درهم في النصف الأول 2024، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 24% تقريباً على أساس سنوي على الرغم من الزيادة في إجمالي أيام العمل بنسبة 10% على أساس سنوي، وقد واجه الربح ضغطاً من مبادرات تحسين التكلفة على مستوى الصناعة من قبل العملاء الرئيسين، ما أدى إلى ضغط الهوامش، إلى جانب مراحل الاستثمار الاستراتيجي لشركة إنيركاب التي استوعبت موارد المدى القريب.

وزادت المصروفات العامة والإدارية إلى 38.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 مقابل 29.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024»، ويعزى هذا الارتفاع بالكامل إلى تكاليف مرحلة بدء تشغيل شركة انيركاب ومشروع «مواسم».