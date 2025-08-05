«إن آر تي سي» تستحوذ على أحد أكبر المجمعات الزراعية في مصر

أعلنت شركة «إن آر تي سي فود القابضة»، العاملة في مجال توزيع الفواكه والخضراوات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، استحواذها على مزارع الهاشمية، وهي من أكبر المجمعات الزراعية الخاصة في المنطقة، وتقع في منطقة وادي النطرون بمصر.

وقال محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة «إن آر تي سي»: «يشكّل هذا الاستحواذ محطة محورية في إطار جهودنا الرامية إلى ضمان الجودة من المصدر، وتعزيز مرونة منظومة الغذاء.

وتغطي مزارع الهاشمية نحو 10 آلاف فدان، يُزرع منها حالياً نحو 70 %، وتضم محفظتها الزراعية مجموعة متنوعة من المحاصيل، تشمل الحمضيات والزيتون والمانغو والعنب والتمور والقمح وبنجر السكر.

ويحتوي مجمع المزارع على أكثر من مليوني شجرة مثمرة، مدعومة بأنظمة ري مركزية حديثة، وبنية تحتية متقدمة لإدارة المياه، تعتمد على الطاقة الشمسية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمزارع إلى نحو 70 ألف طن سنوياً.

وفي إطار خططها المستقبلية، تواصل «إن آر تي سي» استكشاف فرص استثمارية زراعية إضافية في مختلف أنحاء أفريقيا، مع التركيز على نماذج زراعية قابلة للتوسع، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق توازن مستدام بين الجدوى التجارية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية.