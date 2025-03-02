13735 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي خلال شهرين بنمو 37 %

عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 13735 حساب جديد أول شهرين من العام الجاري بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 13 ألفاً و735 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية فبراير بقفزة 37 %، مقارنة بـ10 آلاف و22 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير و6846 حساباً في فبراير الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 23.2 %، مقارنة بنحو 5557 حساباً جديداً في فبراير 2024.

واستحوذت شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال أول شهرين من العام الجاري بواقع 5572 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 2546 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 1921 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1400 حساب، و«المشرق للأوراق المالية» 614 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 560 حساباً، يليه «أبوظبي الأول للأوراق المالية» 231 حساباً.