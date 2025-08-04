189.7مليون درهم أرباح "انفيكتوس للاستثمار" بنمو 164% في النصف الأول

أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وحققت الشركة زيادة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 164% لتصل إلى 189.7مليون درهم ، مقارنة بمبلغ 71.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. ويعكس هذا النمو القوي أثر عمليات الاستحواذ الأخيرة، وتعزيز الأداء في القطاعات الرئيسية، وتطوير قدرات سلسلة التوريد. كما شهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى نتيجة نصف سنوية تحققها الشركة حتى الآن، مقارنة بــ 4.3 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 105.3 مليون درهم إماراتي.

كما حققت الشركة أداءً تشغيلياً قوياً، فقد وصلت أحجام المعاملات السلعية إلى مستويات قياسية حيث ارتفعت بنسبة 104% لتصل إلى 6.9 مليون طن متري مقارنة بـ 3.4 مليون طن متري في النصف الأول من عام 2024. وجاءت النتائج الإيجابية بفضل دمج عمليات الشركات التي استحوذت عليها انفيكتوس للاستثمار مؤخراً، إلى جانب استمرار نموها في الأسواق الرئيسية. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل إلى 1.3 مليار درهم، ما يعزز القدرة المالية للشركة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.

وقال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "تعكس نتائج النصف الأول من العام الحالي قوة استراتيجيتنا المتكاملة والتزامنا بتنفيذها. وقد سجلنا نمواً ملحوظاً خلال فترة استمرار الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، ما يُبرز مرونة عملياتنا وقدرة فرق العمل على تحقيق نتائج إيجابية. ويؤكد الارتفاع الكبير في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب نمو الإيرادات، كفاءتنا في توسيع نطاق أعمالنا، فيما يعكس ازدياد أحجام المعاملات السلعية أثر عمليات الاستحواذ الأخيرة والتقدم المستمر في الأسواق الرئيسية. وقد تجاوزت نتائج الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات توقعاتنا الأولية، فيما نتوقع أن يسهم الاستحواذ على شركة أنغاتا ليميتادا في تعزيز سلسلة القيمة بشكل ملموس".

وشهد النصف الأول من عام 2025 تقدماً استراتيجياً ملحوظاً، بما في ذلك الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق في 31 يناير. كما وقعت انفيكتوس للاستثمار في مايو اتفاقية للاستحواذ على حصة 65.25% من شركة أنغاتا ليميتادا المتخصصة في خلط الأسمدة والتي تتخذ من أنغولا مقراً لها، ما يمثل دخول انفيكتوس للاستثمار قطاع المدخلات الزراعية وتعزيز قدراتها في التوريد والإنتاج. ساهمت عمليات الاستحواذ هذه، بالإضافة إلى التوحيد المالي لشركة جراديركو المغربية الرائدة في تجارة المنتجات الزراعية والتي استحوذت انفيكتوس للاستثمار على حصة تبلغ 60% منها في عام 2024، في تعزيز قدرات الشركة التشغيلية وتوسيع حضورها في أفريقيا.

كما واصلت انفيكتوس للاستثمار توسعها الجغرافي بوتيرة متسارعة خلال النصف الأول من عام 2025، بعد دخولها 10 أسواق جديدة شملت العراق وليتوانيا والكاميرون وغانا ومدغشقر وليبيريا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، لتشمل عملياتها 65 دولة. وساهم هذا التوسع في تعزيز حضور الشركة في الأسواق التي تعمل فيها، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتزايد فيها الطلب على السلع الغذائية الزراعية.