وفد قيادات دبي يطلع على أفضل الممارسات في 15 مؤسسة وجهة

اختتم وفد قيادات دبي من 14 جهة حكومية زيارته إلى مدينة شنجن الصينية، التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع غرف دبي، لمدة 4 أيام. وتضمنت الزيارة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في مدينة شنجن، إلى جانب زيارات ميدانية لأبرز الوجهات والمؤسسات الرائدة في المدينة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة والاستفادة من التجارب الناجحة التي تدعم مسيرة التطوير والتميز في دبي.

تعزيز التعاون

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في 15 مؤسسة وجهة بمدينة شنجن، وتوليد أفكار مشاريع جديدة لإمارة دبي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، إلى جانب التعرف على المؤسسات والجهات الرئيسية في مدينة شنجن التي تتماشى أعمالها مع أهداف دبي، ما يفتح المجال لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وضم وفد الجهات الحكومية المشارك في زيارة مدينة شنجن كلاً من المكتب التنفيذي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة المالية في دبي، ودبي القابضة، ومجموعة تيكوم.

المدن الذكية

وزار وفد قيادات دبي مؤسسات مالية تعد من أكبر الجهات في العالم من حيث القيمة السوقية، للتعرف على تجربتها، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع المالي في دبي، إلى جانب زيارة شركات رائدة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات وحلول التنقل الذكي، إضافة إلى تعرف الوفد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وإدارة خدمات المدن الذكية.

واستكشف الوفد جامعات مرموقة في مجالات مختلفة، منها إدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، واطلع على مرافقها، وتجربتها في تحقيق تصنيف دولي متقدم، وبحث فرص الشراكة في المشاريع البحثية والتعليمية المتخصصة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

كما زار الوفد أهم المجموعات الاستثمارية في الصين، وأبرز مراكز الفكر، وعدداً من الحدائق والمساحات الترفيهية التي تلبي احتياجات السكان والزوار، واطلع على تجربة شنجن في استضافة الفعاليات الكبرى لتعزيز الاقتصاد الرياضي.

شراكات متميزة

وتعزز الزيارة من التعاون المستمر مع مختلف المدن ومراكز المال والأعمال في جمهورية الصين الشعبية، حيث تقيم دبي شراكات متميزة تشمل القطاعين العام والخاص مع هذه المراكز، بما يحفز فرصاً جديدة للاستثمارات والشركات، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وإثراء المنظومات الحكومية من خلال التبادل المعرفي والاطلاع على أحدث التجارب والمزايا التنافسية الكفيلة بالمحافظة على ريادة دبي ومواكبتها لتوجهات المستقبل.

وحققت زيارة وفد قيادات دبي إلى مدينة شنجن الكثير من الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية دبي التطويرية وخططها لفتح أبواب أوسع للقطاعات الاقتصادية الناشئة والمستقبلية وترسيخ مزيد من المنظومات الهادفة للارتقاء بتنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات والأعمال والمواهب، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين مدينتي دبي وشنجن، اللتين تمتلكان مقومات اقتصادية وتجارية متفردة عالمياً.

واستناداً إلى نهج دبي في تبني مختلف التوجهات المستقبلية، تخطط الإمارة لمشاريع ومبادرات كبرى في مجالات التنقل المستدام، واحتضان مجمعات التصنيع والأعمال في القطاعات الجديدة، وحلول البنية التحتية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع الطيران والسياحة والسفر، وغيرها من القطاعات التي تعمل دبي على مضاعفة فرص نموها، من خلال بناء الشراكات مع المدن والمراكز العالمية المتميزة فيها، لتبادل الاستثمارات والخبرات والتجارب بما يدعم التقدم المستمر والنمو المشترك.

يذكر أن الزيارة تترجم التزام إمارة دبي بتعزيز العلاقات الثنائية العميقة مع الصين، واستكشاف الثقافة الفريدة وبيئة الابتكارات في شنجن، فضلاً عن بناء علاقات جديدة مع مسؤولي المؤسسات التي يتم زيارتها، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية «يونيكورن»، والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، ما يعزز القدرة التنافسية لكلا الجانبين في الأسواق العالمية.