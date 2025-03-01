«باركن» تبدأ تنفيذ تسعيرة جديدة للمواقف أوائل أبريل المقبل

أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، أن فريق الإدارة يقوم حالياً بإجراء مناقشات متقدمة مع هيئة الطرق والمواصلات لوضع اللمسات الأخيرة على النقاط المعلقة والمتعلقة بتعرفة التسعير المتغيرة، المقرر تنفيذها بدءاً من أوائل أبريل 2025.

كما أعلنت الشركة عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ارتفع صافي الربح للشركة 13% ليصل إلى 120 مليون درهم، مقارنة بـ106.2 ملايين درهم في الربع الرابع من عام 2023.

وكشفت «باركن» عن آليات احتساب مواقف السيارات بنظام التعرفة المرنة وفق الجدول المرافق:

التالي؛ أولاً: تسعير التعرفة المتغيرة:

وسيتم تصنيف نحو 65% من محفظة الشركة العامة للمواقف، التي تضم 184,000 موقف، ضمن المواقف العادية.

كما سيتم تطبيق التسعير خلال أوقات الذروة على المواقف العادية في المناطق A إلى D لمدة 6 ساعات يومياً من إجمالي 14 ساعة خاضعة للرسوم، وذلك بين:

8:00 صباحاً - 10:00 صباحاً

4:00 مساءً - 8:00 مساءً

(باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية)

وسيتم تصنيف نحو 35% من محفظة المواقف العامة للشركة، التي تضم 184,000 موقف، ضمن المواقف المميزة.