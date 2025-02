وجهات دبي السياحية ومراكز التسوق تتزين لاستقبال رمضان بأجواء احتفالية

دعت أبرز وجهات دبي الترفيهية ومراكز التسوق للاحتفال بأجواء شهر رمضان المبارك، ضمن باقة من العروض الترفيهية المميزة ووجبات الإفطار الشهية والألعاب المميزة والاسترخاء في أحضان الطبيعة، لتتيح لزوارها مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تناسب الجميع ضمن أجواء شهر رمضان الغامرة بمشاعر الألفة والمودة.

ويستعد ميركاتو لاستقبال شهر رمضان المبارك بأجواء احتفالية متميزة تعكس الطابع الرمضاني التقليدي، حيث يتزين المركز بديكورات مستوحاة من روح الشهر الفضيل، مما يضفي أجواء دافئة ومفعمة بالروحانية على تجربة التسوق.

وفي إطار التزام ميركاتو وتاون سنتر جميرا بقيم الخير والعطاء التي يجسدها الشهر الكريم، يطلق ميركاتو حملته الخيرية السنوية «شاركونا الخير والإحسان» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى تعزيز روح العطاء وتشجيع المتسوقين على دعم المحتاجين من خلال التبرع بالألعاب والكتب والضروريات اليومية والمواد الغذائية غير القابلة للتلف، حيث تم تخصيص صناديق للتبرعات عند المدخل الرئيسي للمركز.

ولإضفاء مزيد من البهجة على الأجواء الرمضانية، يدعو ميركاتو وتاون سنتر جميرا زوارهما للمشاركة في مسابقة البحث عن الفوانيس، وهي تجربة تفاعلية مليئة بالمرح والتشويق، حيث يتعين على المشاركين العثور على الفوانيس المنتشرة في أرجاء المركز ومسح الرموز، وذلك للحصول على فرصة للفوز بجوائز يومية مميزة تشمل وجبات إفطار مجانية، قسائم تسوق، سلال هدايا، وخدمات حصرية من أرقى العلامات التجارية.

ستقام مسابقة البحث عن الفوانيس في ميركاتو أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، بينما يمكن للمتسوقين في تاون سنتر جميرا الاستمتاع بالمشاركة أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

ندعو الجميع لتحميل تطبيق بريفيليج بلاس والمشاركة في البحث عن الفوانيس، حيث يمكن مسح الرموز الموجودة خلفها لفرصة ربح واحدة من 8 جوائز يومية، مما يجعل تجربة التسوق في ميركاتو وتاون سنتر جميرا أكثر متعة وتميزاً خلال الشهر الفضيل.

دبي باركس آند ريزورتس

سيكون ضيوف متنزه ريفرلاند دبي الذي يعد بوابة دبي باركس آند ريزورتس، على موعد مع تجربة إفطار شهي على الواجهة المائية بمطعم الماشوه. وسيتمكن الزوار من الاستفادة من عرض شهر رمضان الخاص عبر شراء تذكرة دخول إلى متنزه ريال مدريد ورلد أو موشنجيت دبي أو حديقة LEGOLAND® Dubai والاستمتاع بوجبة إفطار مجانية. إذ يمكن استرداد التجربة خلال نفس يوم الزيارة من وقت مغيب الشمس وحتى الساعة 10:00 مساءً.

وسيحظى الضيوف بتشكيلة متنوعة من الأطباق الشرق أوسطية الأصيلة والمقبلات التقليدية الباردة والساخنة، بما فيها كفتة لحم الغنم ومجبوس اللحم الإماراتي وشيش طاووق، إلى جانب الحلويات التي تتضمن اللقيمات والبسبوسة وأم علي، والتي جرى إعدادها لتعكس روح الشهر الفضيل.

ويمكن لزوار ريفرلاند دبي الاستمتاع بوجبة إفطار مجانية. مقابل 120 درهماً للشخص الواحد، متضمناً قدحاً من العصير العربي التقليدي، ومقابل 60 درهماً للأطفال من 5 حتى 10 سنوات. كما ستبهر الوجهة زوارها بعد تناولهم وجبة الإفطار الشهية، بعروض الليزر الفريدة الصديقة للبيئة في تمام الساعة الـ 7:30 والـ 8:30 والـ 9:30 مساء من الأربعاء وحتى الأحد من كل أسبوع.

ريال مدريد ورلد

سيكون زوار متنزه ريال مدريد ورلد من العائلات والأصدقاء، على موعد مع أوقاتٍ حافلة بالمتعة والتجارب الترفيهية المميزة من خلال عرض شراء 4 تذاكر بسعر 3 تذاكر فقط، بينما يمكن للراغبين في قضاء أمسية كاملة في أرجاء المتنزه، شراء تذكرة الدخول ليوم واحد متضمنة وجبة إفطار شهية بمطعم الماشوه، ليحظى الزوار بيوم حافل بالمتعة والحماس.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من الألعاب المميزة لاستكمال مغامرتهم الشيقة في أرجاء المتنزه، ومنها لعبة «طائرة النجوم» التي تعد أطول أرجوحة على مستوى العالم، أو تجربة أقصى مستوى من التشويق في هلا مدريد التي تعد أول أفعوانية خشبية على مستوى المنطقة، بينما يمكنهم كذلك لقاء أساطيرهم المفضلة في «لقاء النجوم» لتجربة لا تنسى، والتي سيحظون فيها بفرصة التعرف على مجسمات أبرز شخصيات النادي من الأساطير واللاعبين الحاليين ومواهب المستقبل.

موشنجيت دبي

ويدعو موشنجيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، يدعو زواره إلى استكشاف روائع هوليوود والاستمتاع بها خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزخر بـ 29 من الألعاب المميزة والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها.

وللراغبين في استكشاف تشكيلة من النكهات المميزة بوجبة الإفطار، يتيح موشنجيت دبي تشكيلة متنوعة من تجارب تناول الطعام، بما فيها مطعم السيد بينغ للنودلز، والذي يتيح مجموعة من الأطباق الآسيوية المستوحاة من عالم كونغ فو باندا، والتي تُقدم أجواء نابضة، فيما يقدم مقهى الملك جوليان تجارب مميزة مناسبة لجميع أفراد العائلة. ويتيح مطعم «لهب التنين» تشكيلة من الأطباق المشوية من «جزيرة بيرك»، والتي تتضمن العديد من النكهات الفريدة من نوعها والمناسبة للراغبين في الاستمتاع بوجبة دسمة. كما يرحب مقهى فيري سميرفي بضيوفه ضمن أجواء رائعة مستوحاة من عالم السنافر، ليقدم لهم باقة من الأطباق والوجبات التي تتناسب مع روائع شهر رمضان المبارك.



ذا جرين بلانيت دبي

تتيح ذا جرين بلانيت لزوارها ملاذاً فريداً من صخب المدينة إلى قلب بيئة استوائية لا مثيل لها، حيث سيكون الزوار مدعوين إلى استكشاف روائع الغابة الاستوائية التي تحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات خلال الشهر الفضيل، ليتعرفوا خلال جولتهم بقبتها البيولوجية ذات الطوابق الأربعة، إلى مجموعة من الطيور الفريدة والحيوانات النادرة، أو الاستمتاع بهدوء الغابة الاستوائية وروعتها التي تعكس أجواء الشهر الفضيل، حيث تتيح زيارة ذا جرين بلانيت دبي قبل موعد الإفطار، تجربة استثنائية يمكن بعدها التوجه إلى «سيتي ووك» القريبة لتناول وجبة الإفطار في مجموعة واسعة من المطاعم التي تزخر بها. يمكن للزوار شراء تذكرة الدخول إلى ذا جرين بلانيت دبي مقابل 129 درهماً للشخص الواحد للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

وترسيخاً لالتزامها بالاستدامة والحفاظ على البيئة والدمج المجتمعي، ستحتفي ذا جرين بلانيت دبي بأجواء رمضان من خلال تسليط الضوء على عدد من المبادرات البيئية طوال فترة الشهر الفضيل.

ستسلط فعالية اليوم العالمي للأحياء البرية الذي يصادف الـ 3 من مارس، الضوء على الروابط التي تجمع الناس بكوكب الأرض، حيث ستحتضن الوجهة عدداً من الأنشطة التي تتمحور حول الأنواع المهددة بالانقراض، وسيتعرف خلالها الزوار على الكائنات ألفية الأرجل والثعابين والحلزونات، وذلك خلال حضورهم العواصف الرعدية والأمطار الخفيفة التي تشهدها القبة البيولوجية.

كما ستتيح الوجهة لزوارها المهتمين بالعلوم والمعارف، برامج واختبارات تفاعلية تركز على جهود الحفاظ على البيئة، إلى جانب الفنون والحرف اليدوية التي تحفز الابتكار والإبداع. كما سيكون الزوار على موعدٍ مع حوارات شيقة مع العلماء البيولوجيين في ذا جرين بلانيت طوال اليوم، ليتعرفوا من خلالها على أهمية الحفاظ على الحياة البرية.

وستعمل ذا جرين بلانيت دبي في اليوم العالمي لإعادة التدوير الذي يصادف 18 مارس، على إعادة تدوير النفايات لإلهام الضيوف على تبني الاستدامة نهجاً من خلال مجموعة من التجارب التفاعلية المرحة التي يمكنهم المشاركة فيها، ومن بينها مسابقة Best Out of Waste التي سيتمكنون فيها من تزيين العبوات الزجاجية المستعملة وأخذها معهم مع فرصة الفوز بجوائز قيمة. كما يمكن للزوار الانخراط في برنامج تعليمي حول إعادة التدوير، إلى جانب المشاركة في مسابقة ستنعقد في نهاية البرنامج وحضور نقاشات علماء البيولوجيا ومعلوماتهم الشيقة حول أهمية الاستدامة.

وستكتسي الوجهة خلال الفترة من 20 حتى 23 من مارس المقبل، بطابع ملؤه المرح خلال احتفالاتها باليوم العالمي للسعادة، حيث ستنتظرهم أجواء حافلة بالمفاجآت وتقديم الحلويات، بينما سيحظى المغامرون الصغار بهدايا مجانية خلال جولتهم في أرجاء الغابة الاستوائية المطيرة وإمكانية التقاط الصور التذكارية في حائط «أجنحة المرح» التفاعلي الذي يمثل جداريةً فراشات فريدة من نوعها يمكن فيها للزوار مشاركة أسعد لحظاتهم وأكثرها روعة.

حديقة وايلد وادي المائية

تقدم حديقة وايلد المائية لروادها من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجارب ومغامرات مائية استثنائية بأسعار تبدأ من 179 درهماً للشخص الواحد، حيث سيتمكن محبو التشويق والحماس من تجربة لعبة «جميرا سكيرا» أو الاسترخاء في تجربة «رحلة حجا» التي تمتد على مسافة 360 متراً عبر النهر المتهادي، أو الاستمتاع كذلك بمناطق الألعاب المائية المناسبة للعائلات وجميع الأعمار. أما الراغبون في الاستمتاع بالوجهة طوال العام، فيمكنهم الحصول على تذكرة الدخول السنوية مقابل 399 درهماً للشخص الواحد، وهي التذكرة التي تمكنهم من الدخول للوجهة طوال العام، لتكون الخيار المفضل لمحبي الألعاب والمغامرات المائية الشيقة.

وسيكون الضيوف والزوار مدعوين خلال شهر رمضان المبارك، لاختيار وجهتهم المفضلة للاستمتاع بأفضل تجربة ممكنة، سواء في الألعاب المميزة أو تجارب الإقامة الحصرية أو المغامرات المائية الفريدة من نوعها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس وذا جرين بلانيت دبي وحديقة وايلد وادي المائية التي تعد جميعها جزءاً من محفظة أعمال مجموعة دبي القابضة للترفيه.