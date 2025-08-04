شركة هندية تفوز بعقد بقيمة 1.1 مليار درهم في الإمارات

أعلنت شركة جي إتش في إنفرا بروجيكتس الهندية العاملة في قطاع البنية التحتية، عن فوزها بعقد ضخم بقيمة نحو 317 مليون دولار (ما يزيد على 1.1 مليار درهم) من شركة «رنا إكسيم»، لتنفيذ مشروع تطوير «مركز إريشا للتصنيع الذكي» في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية.

وأفادت الشركة في إفصاح للبورصة الهندية بأن العقد بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء، ويشمل تطوير منشآت صناعية وتجارية ضمن المركز، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 24 شهراً، مع تخصيص 90 يوماً لأعمال التجهيز والتحريك الأولي.

وقال جهيد فيجابورا، رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية، في بيان رسمي: «مع هذا العقد، يرتفع إجمالي قيمة محفظة مشاريع الشركة إلى أكثر من 840 مليون دولار تقريباً ( ما يصل إلى 3 مليارات درهم) وسنواصل انتقاء المزيد من الفرص النوعية في المستقبل القريب».

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الهندية تعمل في مجالات متعددة من مشاريع البنية التحتية، تشمل الطاقة والبيئة، والقطاعات الصناعية، والنقل.

وفي تطور مالي لافت، صادق مجلس إدارة الشركة خلال الشهر الماضي على إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بنسبة 3 أسهم لكل سهمين مملوكين، إضافة إلى تجزئة الأسهم بنسبة 2 إلى 1، بحيث يصبح كل سهم بقيمة 10 روبية إلى سهمين بقيمة 5 روبيات لكل منهما.