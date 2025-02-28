فلاي دبي تحصد جائزتين في حفل توزيع جوائز إنجاز الطيران 2025

فازت فلاي دبي بجائزتين في حفل توزيع جوائز إنجاز الطيران السنوي 2025.

وحصلت الشركة على لقب "شركة طيران العام" للمرة الثانية و "جائزة "تريل بليزر لإطلاق خدمة جديدة متميزة".

وتسلم الجائزة نيابة عن فلاي دبي فرانسوا أوبرهولزر، الرئيس المالي في فلاي دبي وراشد البشري، نائب الرئيس للشحن الجوي وديانا سنكلير، نائب الرئيس لتجربة الطيران وذلك خلال الحفل الذي أقيم في دبي بحضور ممثلي قطاع الطيران وشركات السياحة والسفر.

وتأتي هذه الجوائز تقديراً لإنجازات الشركة في قطاع الطيران، والتي تعكسها شبكتها المتنامية والمتنوعة بالإضافة إلى إستثمارها المستمر في تعزيز تجربة عملائها، سواء في الأجواء أو على الأرض.

وتعليقاً على الجوائز، قال فرانسوا أوبرهولزر، الرئيس المالي في فلاي دبي: "نحن ملتزمون دوماً بالابتكار ويبقى تركيزنا على العملاء. نحن سعداء بهذا التقدير اليوم مرة أخرى ضمن جوائز إنجاز الطيران لهذا العام. على مدار العام الماضي، قمنا بتوسيع عملياتنا وتعزيز قدراتنا الداخلية وتطوير منتجاتنا، مما مكننا من إعادة تعريف تجربة السفر خارج فئات شركات الطيران التقليدية. مع إستمرارنا في تنمية أسطولنا وشبكتنا، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين على متن رحلاتنا مع تجربة سفر مريحة وممتعة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة والطيران ".

اختتمت فلاي دبي العام الماضي 2024 بتطورات كبيرة في المنتجات والخدمات. ففي يناير 2024، أطلقت الشركة برنامج تحديث وتجديد الأسطول بملايين الدولارات يهدف إلى تجديد كامل للمقصورة لطائراتها الـ 25 من طراز بوينغ 737 من الجيل الجديد. وفي أكتوبر من العام نفسه، إفتتحت مكاتبها الجديدة الخاصة بإنجاز إجراءات السفر لدرجة الأعمال ثم إفتتحت في ديسمبر صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

أعلنت الناقلة مؤخراً عن نتائجها المالية الأعلى في تاريخها الممتد على مدار 15 عاماً بأرباح قياسية قبل الضرائب بلغت 2.5 مليار درهم (674 مليون دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ونمت شبكة الناقلة المتنوعة لتصل اليوم إلى أكثر من 130 وجهة في 55 دولة، يخدمها أسطول حديث من 88 طائرة بوينغ 737.