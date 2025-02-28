«الإمارات الإسلامي» يتسلم مستند عرض الاستحواذ من «دبي الوطني»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي أنه تسلم مستند العرض المقدم إليه من قبل بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على كامل أسهمه.

وقال المصرف: «إنه تسلم عرضاً نقدياً إلزامياً من بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على جميع أسهمه، بمبلغ 11.95 درهماً مقابل كل سهم، لتصل القيمة الإجمالية للعرض إلى 69.9 مليون درهم، بافتراض أن جميع مساهمي المصرف قد قبلوا العرض».

ويوم 28 مارس 2025 سيتم إعلان قبول العرض واعتباره غير مشروط من جميع الجوانب، مع تسوية المقابل وتقديم نماذج السمسرة في غضون 3 أيام بعد التاريخ غير المشروط، وإرسال إشعارات الاستحواذ إلى جميع المساهمين المتبقيين يوم 31 مارس 2025، وانتهاء مدة الاستحواذ الإلزامي 30 مايو 2025.

