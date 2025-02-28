تعاون بين «دبي للطيران المدني» و«الشؤون الإسلامية» لتنظيم استخدام «الدرونز»

وقعت هيئة دبي للطيران المدني ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما والمساهمة في تنظيم عمليات الطائرات بدون طيار (الدرونز) لضمان سلامة الأجواء في إمارة دبي، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجيهات الاستراتيجية للإمارة، وبما يحقق تكامل الجهود وتبادل الخبرات لخدمة كافة شرائح المجتمع.

وقع المذكرة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وأحمد درويش القامة المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وتضع المذكرة إطاراً مرجعياً لتنظيم عمليات استخدام الطائرات بدون طيار من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بما يضمن سلامة الأجواء ويعزز التنسيق بين الطرفين في هذا المجال، كما تشمل بنود التعاون آليات تنظيم وتنسيق العمل المشترك، وضمان الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة بما يسهم في تحقيق أفضل أداء في تنفيذ المهام ذات الصلة.

وقال محمد لنجاوي إن توقيع مذكرة التفاهم هذه تنسجم مع رسالة الهيئة المتمثلة في تحقيق الريادة من خلال خلق الفرص المبتكرة للحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران المدني.

وأكد أن «الهيئة تُعنى بمسؤولية تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطة المرتبطة بها في إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة في هذا المجال».

بدوره، أكد أحمد المهيري أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو توظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تماشياً مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة.

وأشار إلى أن الدائرة تتبنى نهجاً استباقياً في تطوير آليات العمل، لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع، وتعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تحقيق التكامل الفعال بين الجهات الحكومية، وقال: «يجسد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات المؤسسية».