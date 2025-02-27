إطلاق حملة لحلول المياه المستدامة والمبتكرة في دبي



أطلقت «ما هواء»، التابعة لشركة بينونة لتكنولوجيا توليد المياه وهي الشركة الرائدة في تقنيات المياه المستدامة في الإمارات، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، «جولة ما هواء في هيئة الطرق والمواصلات»، وهي مبادرة مستدامة تهدف إلى تعريف موظفي الهيئة والموظفين الحكوميين في المنطقة المحيطة بالمنتجات المبتكرة لشركة «ما هواء».

توفر «جولة ما هواء مع هيئة الطرق والمواصلات» منصة لعرض جهاز توزيع المياه الخالي من الزجاجات البلاستيكية ومنتجات المياه الخاصة بالشركة، والتي يتم تصنيعها وإنتاجها بالكامل في أبوظبي. تستخدم «ما هواء» تقنية مبتكرة وحاصلة على براءة اختراع لتحويل الهواء إلى مياه، مما يوفر مياه شرب عالية الجودة دون استنزاف الموارد الطبيعية للكوكب. تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية «ما هواء» في بناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة الوعي وتشجيع الخيارات المستدامة.

وخلال الجولة، تقدم «ما هواء» خصماً بنسبة 25% لموظفي هيئة الطرق والمواصلات وموظفي الجهات الحكومية المجاورة، بهدف تشجيعهم على تبني نمط حياة مستدام. يسعى هذا العرض إلى تغيير السلوك تجاه المياه المعبأة والترويج لعلامة «ما هواء» كمنتج وحل متميز لمستقبل مستدام.

وقد علق عمرو إسماعيل، مدير التسويق في ما هواء بالقول: «نحن متحمسون للتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه الجولة الترويجية المستدامة لتعريف موظفيها والمجتمع الأوسع بحلولنا المبتكرة للمياه. تلتزم «ما هواء» بتقديم بدائل مستدامة لمصادر المياه التقليدية، ونعتقد أن هذه المبادرة ستسهم في زيادة الوعي وتشجيع تبني الممارسات الصديقة للبيئة».

تتميز «جولة ما هواء مع هيئة الطرق والمواصلات» بعرض منتجات مبتكرة تشمل أجهزة توزيع المياه الخالية من الزجاجات والمياه المعبأة الفاخرة، مما يسلط الضوء على الحلول المتقدمة التي تقدمها «ما هواء». كما تركز المبادرة على تعزيز الاستدامة من خلال التأكيد على التزام الشركة بالحفاظ على البيئة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للمياه، والحد من النفايات البلاستيكية.

وضمن إطار تشجيع الممارسات المستدامة، توفر «ما هواء» خصماً حصرياً بنسبة 25% لموظفي هيئة الطرق والمواصلات والجهات الحكومية الأخرى. وتعكس هذه الجولة التعاونية بين «ما هواء» والهيئة التزام الطرفين بدعم الاستدامة والرفاهية، مما يسهم في تحقيق رؤية بيئية متقدمة ومستدامة.