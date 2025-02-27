دبي في رمضان.. باقة فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية متميزة



كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن إطلاق باقة من التجارب المذهلة، التي تتنوع بين الفعاليات الترفيهية عالمية المستوى، والاحتفالات الثقافية النابضة بالحياة، ومع حلول شهر رمضان المبارك تستعد الإمارة لاستضافة العديد من الفعاليات المميزة، التي تعكس أجواء الشهر الكريم، إلى جانب الكثير من العروض الفنية والمهرجانات والفعاليات الرياضية، وسيكون سكان المدينة وزوارها على موعد مع باقة متكاملة من العروض، التي تُلبي أذواق الجميع، خلال شهر مارس، سواء من محبي الفنون أو الأنشطة العائلية أو غيرها من الفعاليات الرياضية المخصصة لعشاق المغامرات.

مهرجان شارع المأكولات في رمضان

●التاريخ: 6-23 مارس 2025

●الموقع: منطقة الشيخ حمدان كولوني في الكرامة

●التفاصيل: يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض المباشرة على المسرح الرئيسي، واختبار مهاراتهم في «منطقة الكرنفال»، إلى جانب المشاركة في الأنشطة، التي يشملها «جناح الفنون والحِرف اليدوية»، حيث بإمكانهم قضاء أفضل الأوقات بتصميم قطع وزخارف تقليدية بطابع رمضاني، وزيارة «مركز الألعاب»، حيث تنتظرهم أوقات ممتعة مع مجموعة من الألعاب الكلاسيكية، كما يمكنهم الاستمتاع بالعروض الفنية المتنقلة، التي تضفي المزيد من الحيوية والمرح على الأمسيات الرمضانية.



سوق رمضان

●التاريخ: 8-23 مارس 2025

●الموقع: جميرا أبراج الإمارات

●التفاصيل: تطيب زيارة سوق رمضان في منطقة مركز دبي المالي العالمي، للاستمتاع بالسوق المفتوح، الذي يحتفي بثقافة دولة الإمارات والمنطقة. ويفتح السوق أبوابه مجاناً في قاعة تراس بلازا، ضمن رحاب فندق جميرا أبراج الإمارات، ويحتضن أبرز منتجات العلامات التجارية المحلية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المسلية، والمفاهيم المميزة، وغير ذلك الكثير من منتجات الطهو، والأدوات المنزلية، والملابس، والأكسسوارات من إبداع مصممين وفنانين محليين، كما يمكن اصطحاب الأطفال إلى المنطقة المخصصة لهم، ليشاركوا في ورش عمل وأنشطة ترفيهية مسلية. وتتكامل التجربة مع الضيافة العربية الأصيلة، والتعرف على العادات الرمضانية التقليدية مثل الصيام والصلاة والتأمل.



ليالي رمضان في «مركز جميل للفنون»

●التاريخ: 14-16 مارس 2025

●الموقع: مركز جميل للفنون

●التفاصيل: يدعو مركز جميل للفنون الزوار خلال شهر رمضان المبارك، لمشاهدة تحول حديقة جداف ووترفرونت للفنون إلى واحة حافلة بالتجارب الإبداعية على مدار عطلة نهاية الأسبوع، كما يمكن الاستمتاع بورش العمل والأنشطة العملية، وزيارة أول سوق رمضاني، والاستمتاع بما يفيض به الشهر الكريم من تقاليد مميزة ومستويات رائعة من الألفة. وتستطيع العائلات والزوار من جميع الأعمار الانضمام إلى الجلسات الفنية، التي يقودها المبدعون المحليون للتعرف على أحدث المعارض والتجول في السوق. وتقدم الفعالية فرصة مثالية، للاستمتاع بالأطباق التقليدية، وعروض الأفلام وألعاب الطاولة والوجبات الخفيفة والصحية من مطعم «تايبل».



«أمسية شعرية» مع الشعراء

●التاريخ: 21 مارس 2025

●الموقع: دبي أوبرا

●التفاصيل: تقدم دبي الفعالية المثلى للاحتفاء بروح الشهر الفضيل خلال «أمسية شعرية» في دبي أوبرا، وتدعو الضيوف للاستمتاع بأمسية من الإبداع الثقافي مع ثلاثة من أبرز الشعراء، وهم: فيصل العدواني ومحمد السكران وناصر الوبير، حيث يأخذون الجمهور في رحلة آسرة غنية بالصور الشعرية الجميلة، والتعابير والأبيات الموزونة. ويشتهر العدواني بأشعاره الرائعة التي تتعمق في موضوعات الحب والهوية، وينضم إليه في هذه الأمسية السكران، الذي تستكشف أعماله مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما فيها التراث الثقافي والقضايا الاجتماعية، إلى جانب زميله الشاعر الوبير، الذي يشتهر ببلاغة شعره وتعابيره الجزلة.

حيّ رمضان

●التاريخ: لغاية 27 مارس 2025

●الموقع: مدينة إكسبو دبي

●التفاصيل: تتحول مدينة إكسبو دبي خلال شهر رمضان المبارك إلى حي إماراتي تقليدي، يضم سوقاً حيوية، والعديد من الأنشطة الثقافية والتجارب الترفيهية المخصصة للأطفال، والكثير غير ذلك. ويقدم حيّ رمضان تجربة متفردة، ليستمتع الضيوف مع أفراد العائلة بالأجواء الرمضانية المميزة وتذوق أشهى الوجبات، ومتابعة عروض فريدة مثل «البحث عن القمر»، كما يستطيع الأطفال المشاركة في ورش العمل والألعاب التقليدية، ويتسنى للضيوف تناول وجبات الإفطار أو السحور في ساحة الوصل. وبدورها تضفي شاحنات الطعام أجواء احتفالية مميزة على الفعالية، وتبلغ قيمة رسم الدخول 35 درهماً إماراتياً، ويمكن تطبيق رسوم إضافية لورش العمل وبعض الأنشطة. ويُسمح للأطفال دون 3 سنوات بالدخول مجاناً.



جلسات السحور في «حديقة حكايات الرمضانية»

●التاريخ: لغاية 29 مارس 2025

●الموقع: بلازو فيرساتشي دبي

●التفاصيل: تعود حديقة الحكايات الرمضانية إلى بلازو فيرساتشي دبي بجلساتها العربية الرائعة المطلة على خور دبي، لتقدم للزوار تجربة مذهلة لتناول السحور تحت أضواء النجوم، ويستطيع الضيوف يومياً من الساعة 9 ليلاً وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل طوال أيام الشهر الفضيل الاستمتاع بباقة من أشهى الأطباق العالمية، التي يحضرها فريق خبراء الطهو في الفندق.

ملاحظة: الأوقات قابلة للتغيير تبعاً لالتماس هلال رمضان. الحد الأدنى لأعمار الحضور: فوق 18 عاماً.



الفعاليات الفنية والثقافية:

معرض «تجربة ناروتو ذا غاليري»

●التاريخ: حتى 6 أبريل 2025

●الموقع: دبي أوتليت مول

●التفاصيل: يمكن للزوار الاستمتاع برحلة لا تُنسى مع ناروتو في معرض «تجربة نارورتو ذا غاليري»، واستكشاف مجموعة من المغامرات الفريدة من خلال معرض مليء بالصور المبهرة ومقاطع الفيديو النابضة بالحيوية والأعمال الفنية الحصرية، التي صممها أبرز فنانو الـ«أنمي». ويتيح المعرض فرصة مثالية، للتعرف على الآفاق الإبداعية لهذه السلسلة، من خلال عروض الرسومات المتحركة الأصلية والشخصيات الرئيسية، وما يجري وراء الكواليس، واكتشاف مسيرة تحوّل «ناروتو» إلى ظاهرة ثقافية.

معرض «برج راشد»

●التاريخ: حتى 2 مايو 2025

●الموقع: مكتبة الصفا للفنون والتصميم

●التفاصيل: يقدم معرض برج راشد فرصة مثالية للتعرف على المزيج المذهل بين العمارة والتراث والفن، ويحتفي بالذكرى الخامسة والأربعين لافتتاح برج راشد، أول ناطحة سحاب شيدت في دبي. ويُسهم المعرض، الذي يأتي بصفته أول نسخة من «سلسلة دبي»، في إثراء المشهد الإبداعي في المدينة، ويحتضن 30 عملاً فنياً، تحمل بصمات مجموعة واسعة من الفنانين والمبدعين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتقدم منظوراً مبتكراً حول الإرث الثقافي والفني للبرج، الذي اكتمل تشييده في عام 1979. ويعتمد الفنانون المشاركون في المعرض على مجموعة متنوعة من الوسائط، لتقديم تصور جديد، يسلط الضوء على أهمية هذا الصرح المكون من 39 طابقاً، والذي يرمز إلى رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

ذا باي بي سوشيال

●التاريخ: حتى 30 أبريل 2025

●الموقع: فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

●التفاصيل: يمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول الاستمتاع بأنشطة ذا باي بي سوشيال، الفعالية الخارجية النابضة بالحياة، والتي تقدم مزيجاً منوعاً من تجارب الطعام وأركان القهوة اللذيذة والتراكيب الفنية وأكشاك التسوق ومناطق اللعب الخاصة بالأطفال. وبالقرب من دبي فستيفال سيتي سيتمكن الزوار من التنزه على طول «صيف»، وهو مكان مؤقت يقدم للزوار قائمة غنية بأفضل المأكولات العالمية، والعديد من العروض المذهلة للراقصين الموهوبين والفنانين الموسيقيين من المنطقة. كما تتوفر فرصة تذوق الموتشي آيس كريم اللذيذة، الحلوى اليابانية الشهيرة، والاستمتاع بالتجارب المميزة في «هيليباد باي فروزن شيري»، بما فيها من إطلالة مذهلة على أفق المدينة وتجارب ترفيهية حيّة، وغيرها من عروض الطعام والموسيقى المفعمة بالحياة.

الفعاليات الرياضية:

كرنفال سباقات دبي: سوبر ساترداي

●التاريخ: 1 مارس 2025

●الموقع: مضمار ميدان

●التفاصيل: سوبر ساترداي هو السباق التمهيدي لكأس دبي العالمي المرموق، إذ يُقام في مضمار ميدان ليمنح المدربين فرصة إجراء الاستعدادات النهائية لخوض هذا التحدي الكبير. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في هذه الفعالية الرياضية المجتمعية السنوية، التي يترقبها عشاق رياضة الفروسية. تُفتح الأبواب عند الساعة 2 ظهراً.

بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس

●التاريخ: 1 مارس 2025

●الموقع: استاد سوق دبي الحرة للتنس

●التفاصيل: تُختتم فعاليات بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2025 بنهائيات بطولة الرجال في استاد سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود، وتُقام في 1 مارس المباراة النهائية لفئة زوجي الرجال عند الساعة 4.30 مساء، تليها المباراة النهائية لفئة فردي الرجال في الساعة 7 مساء.

كأس تحدي دبي للبولو 2025

●التاريخ: 1-9 مارس 2025

●الموقع: منتجع ونادي الحبتور للبولو

●التفاصيل: كأس تحدي دبي عن فئة 8 - 10 هنديكاب هي جزء من سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، وتُقام في منتجع ونادي الحبتور للبولو، وتشهد البطولة مشاركة أشهر لاعبي البولو في العالم، إلى جانب حضور جمهور واسع تتقدمه مجموعة من الشخصيات البارزة والمشاهير. ويمكن للجمهور الاستمتاع بباقات متنوعة، تشمل حضور منافسات البولو والعروض الترفيهية المباشرة والدخول إلى صالة كبار الشخصيات، والتلذذ بتجارب طعام فاخرة. تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تُقام سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، رابع أكبر بطولة من نوعها والوحيدة في المنطقة المعترف بها، والمصادق عليها من قبل دوري البولو العالمي.

«دبي لكرة السلة» يواجه «سيبونا»

●التاريخ: 2 مارس 2025

●الموقع: كوكا كولا أرينا

●التفاصيل: يمكن للجمهور الاستمتاع بالمباراة المشوقة، التي تجمع فريق دبي لكرة السلة مع فريق سيبونا الكرواتي ضمن الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة في كوكا كولا أرينا. تأسس نادي سيبونا في 1946، ومقره العاصمة الكرواتية زغرب، ويمتلك مسيرة غنية في عالم الرياضة تمتد إلى عقود، وقد منح كرة السلة الأوروبية العديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري الأوروبي وكأس كوراك.

كرنفال سباقات دبي

●التاريخ: 7 و14 مارس 2025

●الموقع: مضمار ميدان

●التفاصيل: بعد منافسات سوبر ساترداي يواصل كرنفال سباقات دبي 2024-2025 فعالياته من خلال أمسيتين يومي الجمعة 7 و14 مارس، ويمكن للحضور الاستمتاع بسباقات الخيول الحماسية والعروض الترفيهية المباشرة وتجارب الطعام من فئة الخمس نجوم في «مضمار ميدان» عالمي المستوى. تُفتح الأبواب عند الساعة 4 مساء.

سباق «سكتشرز برفورمانس رَن»

●التاريخ: 9 مارس 2025

●الموقع: ميدان

●التفاصيل: يأتي سباق سكتشرز برفورمانس رَن ضمن سلسلة السباقات المجتمعية التي تشهدها دبي، ويُقام بالقرب من فندق ميدان، ويتيح فرصة قضاء يوم ممتع مع جميع أفراد العائلة. ويمكن الاختيار بين مسارين بطول 3 كيلو مترات أو 5 كيلو مترات، أو المشاركة في الجري لمسافات 10 كيلو مترات و16 كيلو متراً لخوض مزيد من التحدي. ويجري السباق على طرقات ميدان المغلقة أمام حركة المرور على وقع أنغام الموسيقى الحيوية، مع توفر محطات لتوفير مياه الشرب، وتقديم المساعدة لاستعادة النشاط. وبعد إتمام السباق يحصل جميع المشاركين على مرطبات منعشة وقميص رياضي وميدالية، عند تقديمهم ملصق رقم المشاركة.

ترايثلون غريت تونيك

●التاريخ: 16 مارس 2025

●الموقع: حديقة شاطئ الممزر

●التفاصيل: تمنح المشاركة في ترايثلون غريت تونيك فرصة الاستمتاع بيوم مليء بالحماس مع رياضات السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري. وتناسب الفعالية المشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمياه الهادئة لبحيرة منتزه شاطئ الممزر والطرق المغلقة، ومضمار الجري المخصص، مع أنغام الموسيقى ومحطات المساعدة المتعددة. ويضم السباق كلاً من سباق جونيور سوبر سبرينت، (الذي يشمل السباحة لـ 180 متراً، ومسار ركوب الدراجات الهوائية بطول 8 كيلو مترات، أو 1.25 كيلو متر للأطفال دون الـ 12 سنة من العمر)، فضلاً عن سباق الترايثلون الأولمبي، (الذي يشمل السباحة لمسافة 1.5 كيلو متر وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلو متراً والجري لمسافة 10 كيلو مترات)، وتُتاح فرصة المشاركة في السباق كأفراد أو ضمن فريق.

مسابقة «كينغ آند كوين سويم» للسباحة

●التاريخ: 16 مارس 2025

●الموقع: جزر دبي

●التفاصيل: توفر المسابقة فرصة السباحة في المياه الزرقاء الصافية حول جزر دبي؛ وهي مناسبة لجميع الأعمار، إذ يمكن الاختيار بين مسافات 200 متر و400 متر و800 متر وميل واحد، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تتضمن السباحة لمسافة ميلين. وتجدر الإشارة إلى أن الفائز بالمركز الأول في كل فئة سيحصل على لقب ملك أو ملكة الجزر.

دبي لكرة السلة يواجه بارتيزان موزارت

●التاريخ: 17 مارس 2025

●الموقع: كوكا كولا أرينا

●التفاصيل: يواجه فريق دبي لكرة السلة نظيره فريق بارتيزان موزارت الصربي، ضمن الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة. ويسعى فريق دبي لكرة السلة، الذي يشارك هذا الموسم للمرة الأولى في الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، إلى ترك بصمة في كرة السلة الأوروبية، إذ يضم مجموعة من أبرز المواهب، بمن فيهم ديفيس بيرتانز، ونيت ميسون، وأودو أباس. وتأسس نادي بارتيزان موزارت عام 1945، ومقره العاصمة الصربية بلغراد، ويمتلك تاريخاً غنياً يشمل الفوز بلقب الدوري الأوروبي في 1992، والعديد من الألقاب في الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، كان آخرها في عام 2023.

دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية

●التاريخ: 22-29 مارس 2025

●الموقع: منتجع ونادي الحبتور للبولو

●التفاصيل: يُقام دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على مدار خمسة أيام، ويتضمن بطولات فئتي 4 و6 هانديكاب، ويشهد مشاركة العديد من اللاعبين الواعدين والفرق العريقة. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالأجواء الحماسية في الهواء الطلق، وتشجيع فريقهم المفضل في هذا الدوري. وتسلط الفعالية الضوء على متعة رياضة البولو بوتيرتها السريعة، وتوفر أجواء استثنائية لعشاق الفروسية في دبي؛ كما تتيح للحضور فرصة قضاء أوقات مميزة مع أحبائهم أثناء حضور المنافسات.

الفعاليات الترفيهية المباشرة:

«أكاش غوبتا» في عرض مباشر

●التاريخ: 2 مارس 2025

●الموقع: أكاديمية جيمس دبي الأمريكية

●التفاصيل: يتميز النجم الكوميدي الهندي أكاش غوبتا بقدرته على سرد القصص، ويتمتع بخلفية واسعة في مجال الارتجال والمسرح، بينما تُعتبر أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل على عبقريته. احتل أكاش المرتبة الأولى في الموسم الثاني من برنامج «كوميكستان» على «أمازون برايم»، وذلك بفضل قدرته على تحويل أي موقف بسيط إلى حكايات كوميدية، ويمكن للضيوف الانضمام إلى عرض مذهل، للتعرف على موهبة هذا الكوميدي القادم من دلهي على خشبة المسرح في دبي.

مسرحية مجدرة حمرا

●التاريخ: 7 مارس 2025

●الموقع: جميرا زعبيل سراي

●التفاصيل: سيكون عشاق المسرح في دبي على موعد مع مسرحية «مجدرة حمرا»، وهي من نوع الدراما الكوميدية، وتلعب بطولتها المنفردة الممثلة أنجو ريحان الحائزة العديد من الجوائز. وحصد هذا العمل المسرحي الذي تقدمه ممثلة واحدة إعجاب الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي على مدار السنوات الست الماضية، ويحط رحاله هذا العام في مسرح زعبيل. كتب هذه المسرحية وأخرجها يحيى جابر، وتتناول قصص 3 نساء هن: «مريم» و«سعاد» و«فطم» من الضواحي الجنوبية لمدينة النبطية. ويستمر العرض المسرحي لمدة 90 دقيقة، ويتناول قضايا متنوعة، بما فيها الزواج والأطفال والطلاق والطعام والمنفى.

مسرحية شو منلبس

●التاريخ: 9 مارس 2025

●الموقع: جميرا زعبيل سراي

●التفاصيل: تطرح مسرحية «شو منلبس» إجابات عميقة عن سؤال «ماذا نرتدي؟». ويتناول هذا العرض الكوميدي، الذي كتبه وأخرجه الكاتب المسرحي اللبناني المرموق يحيى جابر، وتؤديه ممثلة منفردة، التقاطعات بين الهوية والموضة والحب، في جلسة غنية من التحفيز الفكري. وتتعمق المسرحية، التي تؤديها باللغة العربية الممثلة أنجو ريحان، في مواضيع التعبير عن الذات والتقاليد من خلال حوار رشيق وسرد قصصي مؤثر. وتدعو المسرحية للتأمل في أسئلة مثل «من يحدد ملابسنا؟» و«ما أهمية اللباس حسب الموضة عندما نكون في علاقة حب؟».

حفلة عيد ميلاد سبوت

●التاريخ: 21-23 مارس 2025

●الموقع: جميرا زعبيل سراي

●التفاصيل: يستعد الجمهور للانضمام إلى الأجواء الاحتفالية المذهلة مع الحضور الأول لحفلة عيد ميلاد سبوت في دبي، ويكون الجمهور على موعد مع سبوت وأصدقائه ستيف القرد وتوم التمساح وهيلين فرس النهر، وخوض تجربة تفاعلية مذهلة غنية بالأغاني والرقصات والألعاب الحماسية. ويستند العرض المبهج إلى القصة الكلاسيكية المحبوبة «عيد ميلاد سعيد يا سبوت» للكاتب إريك هيل، ويسرد الحكاية في جميرا زعبيل سراي، ليمنح الأطفال من سن الثانية فما فوق تجربة تعريفية تفاعلية حول المسرح وإلهام المخيّلة.

عرض «ذا ماجيك أوف روب ليك»

●التاريخ: 21-23 مارس 2025

●الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

●التفاصيل: سيكون الضيوف على موعد مع الدهشة والإبهار عندما يقدم نجم ألعاب الخفة روب ليك، الحائز جوائز عالمية، عرضه المذهل في مركز دبي التجاري العالمي. وتتحدى عروض نجم برنامج المواهب «أميركاز غوت تالنت» المنطق بأدائه، الذي يُبهر الحضور من جميع الأعمار. ويعمل هذا الفنان مستشاراً لمجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والمتنزهات الترفيهية، وله بصمته المميزة في أكثر من 1,000 من عروض «الجميلة والوحش» من إنتاج ديزني. كما يُعد روب ليك أصغر فنان يحصل على جائزة ميرلين، وقد أذهل المعجبين به في جميع أنحاء العالم، من أوروبا إلى آسيا وأستراليا.

مهرجان «إيروفار» الموسيقي

●التاريخ: 22-23 مارس 2025

●الموقع: السفينة كوين إليزابيث 2

●التفاصيل: ينطلق مهرجان إيروفار للموسيقى الهندية على متن سفينة كوين إليزابيث 2 على مدى يومين، ويستمتع الزوار بأداء الثنائي راجيش فايدهيا وجايانث على المسرح في أداء مقطوعات بطريقة جوغالباندي الفنية في 22 مارس، تليهما الشقيقتان الشهيرتان رانجاني وغاياتري في 23 مارس، اللتان تقدمان عرضاً على آلتي الفلوت وقيثارة فينا. كما ينضم إلى هذا المهرجان موسيقيون بارزون، من بينهم عازف الكمان فيتال رانجان، وعازفا طبلة مريدانغام الشهيران برافين سبارش ودلهي سايرام، في فرصة مثالية للاحتفاء بجمالية وتنوع الموسيقا الكلاسيكية.

سلسلة ستاينواي

●التاريخ: 29 مارس 2025

●الموقع: دبي أوبرا

●التفاصيل: تحمل سلسلة ستاينواي، التي يقدمها استوديو دبي أوبرا، أجواء الموسيقى الراقية، مع الحفل المباشر، الذي تحييه عازفة البيانو البولندية العالمية ألكسندرا سويغوت، احتفاء بأعمال المؤلف الموسيقي الشهير فريدريك شوبان. وستؤدي سويغوت في هذا العرض مجموعة من أشهر مؤلفات شوبان، بدءاً من الألحان الشاعرية، ووصولاً إلى الـ «سوناتا رقم 2»، وذلك على البيانو محدود الإصدار الخاص بدبي أوبرا. وتشتهر سويغوت بكونها مؤدية ومدرّسة مميزة في جامعة فريدريك شوبان للموسيقى، وهي حاصلة على العديد من الأوسمة، بما فيها جوائز ضمن مسابقة إدوارد غريغ الدولية، ومسابقات شوبان الدولية.