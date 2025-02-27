وجهات دبي تستعد لشهر رمضان بتجارب ضيافة مميزة

دبي – البيان

بمناسبة شهر رمضان المبارك كشفت العديد من وجهات السياحة والضيافة في دبي عن استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل، ويستعد منتجع الحبتور جراند أوتوجراف كولكشن لاستقبال ضيوف الشهر الفضيل بتجارب رمضانية مميزة بأجواء ساحرة وسط حدائق خلابة، تنبض بالحياة، بينما تأخذكم النكهات في رحلة تذوق لا تنسى. ودعا المنتجع ضيوفه لاكتشاف روائع الأطباق من ركن الطهي المباشر، حيث تبدأ التجربة بأشهى المقبلات الشرقية، مثل الفتوش وأقراص الكبة، تتبعها تشكيلة من السلطات الطازجة، كالسلطة اليونانية وسلطة نيسواز، وصولاً إلى الأطباق الرئيسية المميزة، مثل محشي الملفوف، كبة باللبن والأوزي. ولا تكتمل المائدة دون المشروبات الرمضانية المنعشة، كقمر الدين والجلاب، وتمتد التجارب الرمضانية بأجوائها الدافئة إلى وقت السحور، حيث يستمتع الضيوف بأشهى الأطباق المحلية من قائمة طعام انتقائية شهية.

كما دعا الزوار لاستقبال أجواء الشهر الكريم في جراند جاردن لون، داخل منتجع الحبتور جراند، أوتوجراف كولكشن في جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تنتظركم تجارب إفطار وسحور استثنائية طيلة أيام رمضان. استمتعوا بإفطار فاخر متاح من أذان المغرب حتى الساعة التاسعة مساء، أو اختبروا تجربة السحور المميزة مع قائمة مختارة.

ويقع منتجع الحبتور جراند، أوتوجراف كولكشن على شاطئ جميرا في دبي، على بعد 25 دقيقة من مطار دبي الدولي، و35 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي. يقع المنتجع بالقرب من جميع المناطق السياحية، بما في ذلك مارينا مول وعين دبي وميناء وممشى جميرا بيتش ريزيدنس. يقدم المنتجع 342 غرفة وجناحاً مع مفروشات أنيقة وغرف متصلة للعائلات تطل على الخليج العربي.



عرض ملهمة

وأعلن منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا عن تجربته الرمضانية الفريدة لهذا العام احتفالاً بالشهر الكريم، بالتعاون مع دار أزياء رامي قاضي الراقية ضمن شراكة حصرية غامرة بعراقة التقاليد ولمسات الإبداع. يشمل هذا التعاون المميز عرض أزياء خاصاً في 6 مارس، وعرضاً لتحفة فنية ملهمة، وتجارب سحور آسرة، تمزج بين عالم الأزياء والثقافة والإبداع في أجواء فاخرة وأنيقة.

وفي إطار هذا التعاون الاستثنائي تقدم دار أزياء رامي قاضي الراقية مجموعة محدودة الإصدار، تضم ستة فساتين هوت كوتور، صممت خصيصاً لرمضان وعيد الفطر. تجسد هذه القطع مزيجاً فريداً من التفاصيل التقليدية المبهرة، والموضة الراقية العصرية، لتبرز براعة الحرفية اليدوية، والتطريزات المتقنة، وفلسفة التصميم الطليعي، التي تميز رامي قاضي. سيتم الكشف عن هذه المجموعة الآسرة في 6 مارس، خلال عرض خاص في منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا، بحضور نخبة من وسائل الإعلام والمؤثرين وكبار الشخصيات.

وتعليقاً على هذه المناسبة صرّح مصمم الأزياء رامي قاضي: «رمضان هو شهر التأمل، ولوحة غامرة بالتفاصيل الجميلة، ويطيب لنا أن نحتفي به من خلال الأزياء والفن الراقي في رحاب فورسيزونز دبي شاطئ جميرا. هذه المجموعة هي تكريم لقوة المرأة العربية، وألقها الذي لا يخبو، وذاتها التي تشع بهاء».



تجارب فاخرة

بعيداً عن عالم الموضة والفن يدعو منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا ضيوفه إلى تجارب إفطار وسحور رمضانية راقية في المجلس الرمضاني في الهواء الطلق. وتتوفر الحجوزات طيلة شهر رمضان المبارك مع مزيج فريد من فنون الطهي المتفردة وأجواء الضيافة الفاخرة، التي تميز فورسيزونز، كما سيحظى زوار المجلس بفرصة مشاهدة التحفة الفنية المبهرة، المعروضة من 6 مارس وحتى نهاية شهر رمضان.

وتعليقاً على هذه المناسبة قال ليوناردو بايوتشي، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا: «إننا في فورسيزونز دبي شاطئ جميرا نعتز بقيم الحرفية والإبداع والتواصل، وهذا ما يجعلنا سعداء بشراكتنا مع دار رامي قاضي. مجلسنا الرمضاني هو انعكاس للعصور الذهبية العربية، وهو موضوع يتناغم بشكل رائع مع أعمال رامي قاضي، التي تنبع من منطقتنا، ويتردد صداها عالمياً».

الرقي في التقاليد

وتدعو فنادق شذا ومسك من شذا ضيوفها للاحتفال بشهر من التأمل والوئام والضيافة الأصيلة. توفر فنادق شذا المستوحاة من الثقافات الغنية على طول طريق الحرير ملاذاً هادئاً وغنياً بالإرث والتقاليد، بينما تقدم فنادق مسك من شذا تجربة عربية معاصرة ونابضة بالحياة، مع تجسيد قيم الكرم والاحترام.

وقال شاجي أبو صالح، نائب رئيس تطوير الأعمال في فنادق شذا، «يجسد رمضان الكريم جوهر الضيافة التي تتمثل بتكريم تقاليدنا الجميلة، والاحتفال بها مع أحبائنا، ونفخر في فنادق شذا ومسك من شذا بتقديم تجارب رائعة تكرم تلك القيم. بدءاً بالتجمعات المباركة وحتى ولائم الإفطار الفاخرة، نسعى في جميع فنادقنا إلى صياغة تجارب تحتفل بروح الشهر الفضيل وتلامس قلوب ضيوفنا».

وتوفر فنادق شذا لمن يرغب في الاحتفال بشهر رمضان أجواء راقية، وجهة متناغمة، ترتقي بجوهر الضيافة العربية عبر الاهتمام بأدق التفاصيل، وتقديم خدمات ودية. نستلهم تجاربنا من التاريخ الغني لطريق الحرير، لنمنح ضيوفنا ولائم إفطار شهية، ولحظات من التعافي والاسترخاء التام وأجواءً روحانية هادئة لقضاء أوقات لا تُنسى.

عروض حصرية

وبدأت علامة وينج ستوب، الوجهة المفضلة لعشاق أجنحة الدجاج، عن تقديم عرض استثنائي على وجبة الإفطار، تتيح من خلاله لروادها فرصة الاستمتاع بأجنحة الدجاج الشهيرة مع العائلة والأصدقاء.

يبدأ العرض اعتباراً من أول أيام شهر رمضان المبارك ولمدة أسبوعين فقط، حيث يمكن لزوار فروع وينج ستوب المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات طلب ما يصل إلى 40 قطعة من أجنحة الدجاج بعشر نكهات مميزة بسعر 2 درهم للقطعة الواحدة، وذلك على وجبة الإفطار بين الساعة 5 و8 مساء، للاستمتاع بوجبة متكاملة، تجمع بين المذاق الفريد والأسعار المناسبة.

ويأتي هذا العرض ليؤكد حرص مطاعم وينج ستوب على تقديم عروض استثنائية على وجباتها الشهية، حيث تتيح لضيوفها الاستفادة من هذا العرض داخل المطعم أو على الطلبات الجاهزة حصراً، لضمان استمتاع الضيوف بوجبات طازجة وساخنة، خلال الشهر الفضيل، علماً بأن العرض متوفر على أجنحة الدجاج بالنكهة الكلاسيكية، ولا يمكن جمعه مع العروض الترويجية الأخرى.

وإلى جانب قائمة أجنحة الدجاج الشهية يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق الجانبية والمشروبات المنعشة والحلويات، ما يوفر لهم تجربة إفطار متكاملة، حيث تقدم مطاعم وينج ستوب تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية وسط أجواء رمضانية أصيلة، لقضاء أروع اللحظات مع العائلة والأصدقاء.