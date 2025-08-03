ميركاتو وجهة نابضة بالمرح خلال مفاجآت صيف دبي

تأخذك مفاجآت صيف دبي في ميركاتو إلى عالم من المرح والتشويق المميز، إذ يتحوّل ميركاتو إلى وجهة نابضة بالحياة مليئة بالكوميديا، عروض السيرك الساحرة، والمكافآت المذهلة عند التسوق.

لا تزال شوارع ميركاتو تنبض بالحياة، مع عروض السيرك المبهرة، مثل «عرض السيرك الكوميدي العالمي»، و«عرض الشارع الكوميدي مانتيغا»، المليئة بالضحك، الأكروبات المشوقة، والحركات التي تحبس الأنفاس، إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، وورش العمل المميزة مجاناً لجميع الزوار.

ويشهد هذا الصيف أيضاً عودة زحليقة ميركاتو الشهيرة والمجانية، بحلّة جديدة، حيث يمكن للزوار الاستفادة من خدمة «المسار السريع»، عبر الحجز المسبق من خلال تطبيق بريفيليج بلاس، لتجاوز الطوابير، والانطلاق مباشرة في أجواء المتعة والتشويق، إلى جانب ردهة طعام تقدّم تشكيلة متنوعة من المشروبات والوجبات الخفيفة، والحلويات العربية اللذيذة.

أما عشّاق التسوّق، فبإمكانهم الاستفادة من فرصة ذهبية للفوز بجوائز نقدية كبرى، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر يومياً، على فرصة الدخول في سحب أسبوعي على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، وهي سيارة جيتور T1.

ويتيح المركز فرصة دخول السحب، على المتسوقين مسح تطبيق بريفيليج بلاس، بعد كل عملية شراء في ميركاتو، أو تاون سنتر جميرا، مشيراً إلى أنه سواء كنت تتسوق، تتناول الطعام، تلعب، أو تستمتع بعروض الترفيه الرائعة – فإن ميركاتو مول، هو وجهتك المثالية هذا الصيف.