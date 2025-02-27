إعلان الشركات المصنفة ضمن قائمة «100 شركة من المستقبل» لعام 2024

أعلنت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2024 بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء المعايير المطلوبة، وتضم القائمة أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا؛ ومعالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وقال معالي عبدالله بن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو قطاعات الاقتصاد الجديد.

ولقد تبنت «إنفستوبيا» منذ إطلاقها رؤية استشرافية تمثلت في دعم نمو أعمال الشركات الناشئة المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لذلك تأتي استضافة «إنفستوبيا» لمبادرة «100 شركة من المستقبل» للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على جهودنا الوطنية لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة لمشروعات المستقبل، ومركزاً رائداً للإبداع والابتكار.

وتواصل نسخة 2025 من مبادرة «100 شركة من المستقبل»، تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، حيث بلغ عدد شركاء المبادرة 38 شريكاً من أبرزهم الشريك الاستراتيجي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، شركاء مسرعات الأعمال دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، صندوق حي دبي للمستقبل، بنك الإمارات دبي الوطني، صندوق محمد بن راشد للابتكار، إنفستوبيا، شركة مايكروسوف،، MEVP، كريم، EY، أووراسيا كابيتال، In5، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، شركة FTI للاستشارات ومركز دبي المالي العالمي إنوفيشن هب.