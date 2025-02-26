بيع قطعة أرض في منطقة برج خليفة بـ 400 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي مبايعة في منطقه برج خليفة بمبلغ 400 مليون درهم على قطعة أرض بمساحة 51.500 قدم مربعة، ليصبح هذا السعر الأعلى في المنطقة من حيث سعر القدم، وتشكل الصفقة قفزة نوعية على مستوى المنطقة.

تمت المبايعة عن طريق خدمة الحقيبة العقارية المتنقلة، وهي الخدمة المستحدثة من دائرة الأراضي والأملاك، والتي تقدمها مكاتب تمليك أمين التسجيل العقاري، المفوض باتمام عمليات التسجيل.

وأنجزت شركة «تأسيس» للعقارات في دبي، الوسيط العقاري بين أطراف المبايعة، الصفقة بالتعاون مع «تمليك» خارج إطار مكاتب التسجيل، وهو ما يؤكد ما يشهده سوق العقارات في دبي من تطور وانتعاش.