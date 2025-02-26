«إليمنتال 22» مشروع سكني جديد في جميرا جاردن سيتي

أطلقت شركة إليمنتال للتطوير العقاري، أول مشاريعها في دبي، تحت مسمى «إليمنتال 22» حيث يقع المشروع في قلب جميرا جاردن سيتي.

وقال هزاع زعل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إليمنتال للتطوير العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة البراري: «المشروع الأول للشركة هو «إليمنتال 22»، وهو مبنى سكني مصمم ليقدم تجربة معيشية متكاملة في قلب جميرا جاردن سيتي. يتميز هذا المشروع بكونه منخفض الارتفاع والكثافة، حيث يدمج بين المساحات الخضراء، والبيئة المفتوحة.

ويقع مشروع إليمنتال 22 في قلب جميرا جاردن سيتي، وهو مجتمع سكني يتمحور حول الحياة في الهواء الطلق».

وسيحظى السكان بإمكانية الوصول إلى أكبر حديقة في المنطقة، والتي تضم مساحات خضراء شاسعة، ومسارات للمشي، وملعب كرة قدم، وملعب بادل، ما يجعلها امتداداً طبيعياً لمنزلهم.