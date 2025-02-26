«سوغي» الهندية تتوسع في الإمارات بتطوير 15 مليون قدم خلال 3 سنوات

أعلنت مجموعة «سوغي»، الهندية للتطوير العقاري دخولها سوق الإمارات في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في الساحة العالمية والإقليمية، إذ كشفت المجموعة عن خططها لتطوير مشاريع عقارية تمتد على أكثر من 15 مليون قدم مربعة في السنوات الثلاث المقبلة.

ويشكل هذا التوسع نقلة نوعية في استراتيجية نمو «سوغي» التي تتخذ من مومباي مقراً رئيساً لها وتتمتع بخبرة تتجاوز 35 عاماً، وتسعى إلى تطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تعزز القطاع العقاري في الإمارات وترسّخ مكانتها شركة تطوير عالمية ذات رؤية مستقبلية. وفي إطار خططها التوسعية، تستعد «سوغي» للكشف عن مشاريع كبرى في جزيرة المرجان، رأس الخيمة في الأشهر الثلاثة المقبلة، يتبعها مشروع آخر في وسط مدينة رأس الخيمة، ما يعزز وجودها في السوق الإماراتي ويدعم طموحاتها التوسعية.

وتستهدف مجموعة «سوغي» تطوير أكثر من 10,000 وحدة سكنية وتجارية في الإمارات، استجابةً للطلب المتزايد في السوق العقاري. وكخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف، استحوذت المجموعة على أراضٍ استراتيجية في رأس الخيمة، حيث ستطور مشاريع سكنية فاخرة تقدم أكثر من 1,000 وحدة فارهة، مصممة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، وستوفر هذه المشاريع وسائل راحة عالمية المستوى وتصاميم معمارية استثنائية، تلبي احتياجات كل من العملاء والمستثمرين. وعلى مدار ثلاث السنوات المقبلة، تخطط المجموعة لمشاريع عقارية تمتد على مساحة إجمالية تقرب من 15 مليون قدم مربعة في الإمارات.

وأكد نيشانت ديشموك، المؤسس والشريك المدير في مجموعة «سوغي»، أن دخول الشركة سوق الإمارات يمثل محطة فارقة في مسيرتها، معرباً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة في الدولة. كما عبّر عن تقديره للمهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة المرجان، على توجيهاته القيّمة ودعمه المستمر، مؤكداً أن شغف العبدولي ورؤيته كانا عاملين رئيسين في تسريع توسع الشركة وتعزيز وجودها في الإمارات.

وأشار ديشموك إلى أن المجموعة، التي نجحت في تطوير مشاريع سكنية وتجارية بمعايير عالمية في مومباي ولشبونة وبمساحة إجمالية تجاوزت 16 مليون قدم مربعة، تدخل السوق الإماراتي اليوم متسلحة بفهم عميق للاتجاهات العقارية العالمية وبالتزام راسخ أعلى معايير الجودة والتنفيذ الدقيق.

وتواصل «سوغي» ريادتها في إعادة تعريف معايير المعيشة الفاخرة، مستندةً إلى إرثها العريق في تطوير مشاريع سكنية وتجارية راقية، وخبرتها العميقة، وإتقانها الحِرفي، فضلاً عن التزامها النزاهة، والابتكار، وتسليم مشاريعها وفق أعلى المعايير والجداول الزمنية المعتمدة.

وبصفتها شركة تطوير عقاري عالمية، تمتلك مجموعة «سوغي» مجمل قيمة مشاريع تطويرية يبلغ 10.1 مليارات دولار، وتحظى بحضور قوي في مومباي ولشبونة، وانطلاقة واعدة في الإمارات، حيث تركز خططها التوسعية على رأس الخيمة ودبي على وجه التحديد.

وقد سجلت المجموعة نجاحاً متميزاً تمثل في تسليم 22 مشروعاً سكنياً وتجارياً، بينما تعمل على 32 مشروعاً قيد التنفيذ في أنحاء العالم. ويضم فريقها الداخلي أكثر من 350 موظفاً متخصصاً يعملون عبر مكاتبها الدولية الثلاثة. الجدير بالذكر أن المقر الإقليمي لمجموعة «سوغي» في الإمارات يقع في برج إنديكس بمركز دبي المالي العالمي.