«سينولوجي» الصينية تطرح حلول الجيل التالي لحماية البيانات في الإمارات

طرحت شركة «سينولوجي» الصينية أحدث حلول الجيل التالي لحماية بيانات الشركات في الإمارات، حيث تستهدف الشركة سوق حماية البيانات للشركات في الشرق الأوسط من خلال الكشف عن سلسلتها الجديدة من أجهزة ActiveProtect، المصممة للنشر السريع وحماية البيانات بكفاءة. ومع اقتراب «اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي»، تؤكد «سينولوجي» على الحاجة الملحة للشركات المتوسطة والكبيرة حماية بياناتها من الفقدان والاختراق وبرامج الفدية.

وتدير «سينولوجي» أكثر من 520 إكسابايت من البيانات عبر 13 مليون خادم، وتثق بها أكثر من نصف شركات Fortune 500. توفر «سينولوجي» حلولاً موثوقة وآمنة ومرنة للشركات لحماية بياناتها وتحسينها. تحمي «سينولوجي» أكثر من 25 مليون عبء عمل حول العالم، ما يضمن استمرارية الأعمال ومرونة البيانات عبر مختلف الصناعات.

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أدت موجة الهجمات الإلكترونية المتزايدة – مثل الحادثة التي استهدفت مؤسسات مالية رئيسة في الخليج عام 2023 – إلى تسريع الطلب على حلول حماية بيانات قوية. من المتوقع أن ينمو سوق النسخ الاحتياطي والاستعادة في المنطقة بأكثر من 10 % سنوياً حتى عام 2027، ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز المرونة السيبرانية.

مع تزايد التهديدات الأمنية السيبرانية وتعقيدات إدارة البيانات، تقدم «سينولوجي» أجهزة ActiveProtect، وهو حل نسخ احتياطي واستعادة من الجيل التالي. تعزز هذه السلسلة الجديدة سرعة النسخ الاحتياطي، والمرونة ضد برامج الفدية، وسهولة الاستخدام، ما يضمن مرونة سيبرانية قوية للشركات الحديثة.

وقال مايكل تشانغ، رئيس مبيعات «سينولوجي» في آسيا والمحيط الهادئ خلال فعالية في دبي: «البيانات هي العمود الفقري لكل شركة حديثة، وفي المشهد الرقمي المتطور اليوم، أصبح بناء بنية تحتية قوية ضد التهديدات السيبرانية أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع زيادة التهديدات السيبرانية العالمية بنسبة 38 % في عام 2023 ووصول متوسط تكلفة خروقات البيانات إلى 4.45 مليون دولار، تحتاج الشركات إلى حلول حماية بيانات قابلة للتوسع وآمنة وبديهية. تم تصميم ActiveProtect لمواجهة هذه التحديات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يمكن الشركات من حماية أصولها الأكثر قيمة بكفاءة وثقة».

و«سينولوجي» هي شركة متخصصة عالمياً في مجال حلول تخزين الشبكات (NAS) وإدارة البيانات، حيث توفر للشركات حلولاً مبتكرة وموثوقة لحماية بياناتها وإدارتها. تُستخدم منتجات «سينولوجي» المتقدمة من قبل مؤسسات حول العالم لتأمين بياناتها الحرجة وتحسينها.