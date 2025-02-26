سوق دبي يعزز صعوده فوق 5350 نقطة بمكاسب 3 مليارات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.18 % أو ما يعادل 9.5 نقاط، مسجلاً 5351.98 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 940.64 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 943.76 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقفز سهم «دبي للتأمين» بالحد الأقصى، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.2 %، ليغلق عند 12.9 درهماً، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 256.8 مليون درهم، بما يعادل 46.2 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 556 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 12.9 %، و«أمان» 4 %، و«دو» 3.5 %، و«الإمارات دبي الوطني» 2.13%.

وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضاً بنسبة 0.7 % عند 13.95 درهماً، بينما انخفض سهم طلبات بنسبة 1.3 % عند 1.56 درهم، وانخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 0.9 % عند 0.342 درهم، بينما انخفض سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.2 % عند 0.222 درهم.

وتواصلت وتيرة الشراء بسوق دبي المالي في جلسة اليوم، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 29 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 308.7 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 279.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.33 % إلى مستوى 9642.93 نقطة في جلسة اليوم، ليربح السوق ما يناهز ملياري درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 169.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 157.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 106.7 ملايين درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «الإمارات للتأمين» 13.6 %، و«أسمنت الفجيرة» 7.8 %، و«فينكس كروب» 6.4 %، و«حياة للتأمين» 4.6 %، و«إي آند» 2.4 %.

وارتفع سهم ملتيبلاي بنحو 1.6 % عند 1.94 درهم، بينما انخفض سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 0.2 % عند 0.580 درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «ايه دي إن إتش للتموين بي إل سي»، بقيمة 26.54 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.85 مليون سهم من أسهم الشركة.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات اليوم، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.914 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.919 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.975 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و943.76 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.75 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و556 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 489 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 36.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية تراجع «تاسي» السعودي 0.56 %، وقطر 0.88 %، وصعد مسقط 0.12 %، والكويت 0.03 %، والبحرين 0.24 %، وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر بورصة مصر 0.07 %.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.56 %، ليغلق عند 12233 نقطة، وبتداولات بلغت 5.8 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 % عند 27.20 ريالاً، وهبط سهم سابك بنسبة 2 % عند 64 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 3.2 ملايين سهم، في المقابل، صعد سهم «أس تي سي» بنسبة 4 % عند 46.30 ريالاً، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 16 مليون سهم، وبقيمة 730 مليون ريال. وتصدر سهما «تُشب» و«نسيج» ارتفاعات السوق بنسبة 10 %.

مصر

تراجع مؤشر «إيجى إكس 30» هامشياً بنسبة 0.07 % ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وأعلنت البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 100 مليون سهم بقيمة 312 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إيرادات بلغت 5.2 مليارات جنيه خلال عام 2024 مقابل 8746 مليون جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 26.77 %، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 801.4 مليون جنيه مقارنة مع 481.7 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 65.78 %.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.9 مليارات جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 33.6 %، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.2 %.