حاضنة الأعمال in5 تدعم فرص النمو والتوسع الدولي للشركات الناشئة في دبي

ألقت حاضنة الأعمال in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الرائدة في المنطقة ومنصّة بارزة تقدّم للمبتكرين فرص تحقيق النمو الدولي، الضوء على نجاحات أبرز الشركات الناشئة فيها، والتي بدأت عام 2025 بجولات تمويل ناجحة تهدف إلى توسيع نطاق عملها في السوق، وذلك على هامش فعاليات «ستيب دبي».

وفي إطار فعاليات «ستيب دبي»، مهرجان التكنولوجيا الأكبر من نوعه في دبي، سلّطت حاضنة الأعمال in5 التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013 الضوء على النمو المتزايد الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال في دبي، عبر استعراض نجاحات نخبة من أبرز الشركات الناشئة فيها في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم. وتُعدّ شركة «نامارا فينتك» للقروض الصغيرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من الشركات الرائدة التي نشأت في حاضنة الأعمال in5، حيث تخرجت من الحاضنة بعد أن تم الاستحواذ عليها بالكامل مؤخراً.

وأشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم ومتحدثاً نيابةً عن حاضنة الأعمال in5، إلى أنّ ريادة الأعمال تشكّل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز ريادة القطاع، مؤكداً أنّ دبي تملك مقومات قوية تمكّنها من منافسة أبرز المدن العالمية، بفضل بيئتها الجاذبة التي تدعم نمو المبتكرين من الأفراد والشركات على حدّ سواء. وقال: «تسهم المنظومة المتكاملة الداعمة لريادة الأعمال وبناء الشراكات في دبي، إلى جانب أطرها التنظيمية الحاضنة للابتكار، في تعزيز ثقة روّاد الأعمال والمستثمرين».

وأضاف: «تعكس قصص نجاح حاضنة الأعمال in5 مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً لتحقيق النمو المستدام ودخول أسواق جديدة والارتقاء بالأعمال وتوسيع نطاقها. وتؤكد حاضنة الأعمال in5 التزامنا بمواصلة دعم وتمكين مبتكري المستقبل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

حقّقت الشركات الناشئة في إطار حاضنة الأعمال in5 إنجازات بارزة خلال العام الماضي. فقد حصلت شركة «هايلو إيه آي»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعاون بين العلامات التجارية والمؤثرين ضمن القطاع الإبداعي، على تمويل بقيمة 22 مليون درهم من خلال مسابقة برنامج «الاستثمار مع صنّاع المحتوى» التابع لقمة «المليار متابع» في يناير 2025. وسوف يسهم هذا التمويل في تسريع وتيرة نمو شركة «هايلو إيه آي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ونالت كذلك شركة «ديرك»، الشركة الناشئة التي انطلقت من حاضنة الأعمال in5، التقدير من وزارة النقل الأمريكية في يناير 2025 بعد فوزها في تحدي «سلامة تقاطعات المرور»، حيث حصلت على تمويل بقيمة 2.7 مليون درهم إماراتي لتطوير حلولها المرتبطة بنظام النقل الذكي والفوري القائم على الذكاء الاصطناعي. وكانت قد حصلت شركة «ديرك» كذلك على استثمارات في الربع الأخير من العام 2024، لتوسيع نطاق أعمالها في الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة وغيرها.

وتستند هذه التجارب الناجحة إلى مجتمع حاضنة الأعمال in5 المتنامي، الذي وفر الدعم لأكثر من 1,000 شركة ناشئة حصلت على تمويلات إجمالية بقيمة تتخطّى 7.8 مليارات درهم إماراتي منذ إطلاق الحاضنة في عام 2013. وتضمّ قاعدة عملاء حاضنة الأعمال in5 مجموعة بارزة من العملاء القائمين على غرار «تابي»، وهي منصّة رائدة تُستخدم على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتتيح للعملاء شراء المنتجات والخدمات اليوم ودفع قيمتها لاحقاً، و«ديتيكتيوم»، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية تعمل على تطوير أول اختبار للكشف عن أنواع متعدّدة من السرطان لدى سكان المنطقة.

مجتمع متنام من روّاد الأعمال

يواصل مجتمع حاضنة الأعمال in5 نموّه الملحوظ في عام 2025، حيث تستفيد العديد من الشركات الناشئة الجديدة من خطط توسّعه ونموّه. فقد بادرت شركة «فرامزيز تكنولوجيز» إلى تطوير سلسلة أدوات لإدارة المشاريع قائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي، في حين توفر شركة «نيورازون تك» اختبارات تشخيص في المنزل للأمراض النادرة والأمراض العصبية التنكسية. وتعكس مشاركة حاضنة الأعمال in5 في «ستيب دبي» الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2025 في مدينة دبي للإنترنت، التزامها الراسخ بتسليط الضوء على مجتمعها المتنامي من الشركات الناشئة وإسهامها في تسهيل إقامة الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية.

توفر حاضنة الأعمال in5 للشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم منصّة رائدة للنمو وتتيح لها الحصول على المشورة والتوجيه وفرص الاستثمار المحتملة. وتقدّم حاضنة الأعمال in5 الدعم للشركات الناشئة وروّاد الأعمال، وهي تابعة لمجموعة تيكوم التي تمتلك وتدير محفظة أعمال تضمّ عشرة مجمّعات متخصّصة تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.