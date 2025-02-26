153 فندقاً يحصل على ختم دبي للسياحة المستدامة





أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن منح ختم دبي للسياحة المستدامة لـ 153 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك في إطار الدورة الثانية من هذه المبادرة، التي شهدت زيادة بنسبة 118 % في عدد الفنادق الفائزة مقارنة بالنسخة الافتتاحية، خلال العام الماضي، والتي بلغ عدد الفنادق الفائزة فيها 70 فندقاً، الأمر الذي يعكس التزام قطاع الضيافة في دبي بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة، ويسهم في تعزيز مكانتها إحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.

وانطلقت مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة في يوليو 2023 لتكريم الفنادق، التي تظهر التزاماً كبيراً بتطبيق معايير الاستدامة، بما يتماشى مع الأهداف البيئية الطموحة لدبي ورؤيتها الرامية إلى إرساء مستقبل مستدام. ويتم تقييم الفنادق وفق منهجية متكاملة مع متطلبات الاستدامة الـ19، والتي تشمل مجالات متعددة مثل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه وإدارة النفايات، وتعزيز مشاركة الموظفين.

وجرى الإعلان رسمياً عن الجوائز، التي تضم ثلاث فئات هي: الذهبية والفضية والبرونزية، خلال حفلٍ حصري أقيم يوم 26 يناير الماضي في منتجع أتلانتس ذا رويال.

وتسهم هذه المبادرة في رفد جهود الإمارة في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، كما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الأعمال والترفيه، وقد صممت الجوائز في إطار برنامج دبي للسياحة المستدامة، بهدف تحسين أداء قطاع الضيافة والتزامه بالمسؤولية البيئية.

واستناداً إلى تقييم الأداء خلال 2024 حصل 18 فندقاً على الفئة الذهبية، بما في ذلك أتلانتس ذا بالم، وأتلانتس ذا رويال وجميرا القصر، وجميرا دار المصيف، ومنتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش دبي، وفندق جروفنر هاوس، أحد فنادق مجموعة لوكشري كوليكشن، بينما حصل 64 فندقاً على الفئة الفضية، و71 فندقاً على الفئة البرونزية. وخضعت هذه الفنادق إلى عمليات تقييم صارمة، أجراها خبراء تقييم مستقلون في إطار برنامج دبي للتميز الحكومي، لضمان توافق مبادرات الاستدامة في هذه الفنادق مع أعلى المعايير المحددة في متطلبات الاستدامة الـ19، التي تعتمدها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في الدائرة: «يسرنا أن نشهد زيادة في أعداد الفنادق المميزة، التي جرى تكريمها في إطار مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة، إذ يمثل نجاح هذه المبادرة دليلاً على الدعم المستمر، الذي تقدمه القيادة الرشيدة، كما أنه يؤكد التزامنا الاستراتيجي بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الضيافة لإرساء مستويات جديدة للسياحة المستدامة على الصعيد العالمي».

وأضاف: «كان لدعم الجهات المعنية والشركاء دور محوري في دفع عجلة هذا التغيير، وحافز مهم نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بنا، وبينما نتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين، نعبر عن خالص تقديرنا لجميع المرشحين على ما بذلوه من جهود والتزام في مجال الاستدامة، إذ تعكس هذه المبادرة خطوة مهمة تنسجم مع الأهداف البيئية لدبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للزيارة والعيش والعمل. ونؤكد أهمية هذه الجهود المشتركة في الارتقاء بمستويات الاستدامة، وتعزيز المرونة في دبي، ما يضمن ترسيخ مكانتها وجهة حيوية وجذابة للأجيال القادمة».

ومن جهتها قالت كيلي تيمينز، مديرة العمليات بقسم الكائنات البحرية والاستدامة لدى أتلانتس دبي: «سعداء بحصول كل من منتجع أتلانتس النخلة ومنتجع أتلانتس ذا رويال على ختم دبي للسياحة المستدامة من الفئة الذهبية، مما يعكس دليلاً واضحاً على التزامنا بالضيافة المسؤولة والمستدامة. تعد الاستدامة جوهر عملياتنا، ومن خلال مشروع أطلس في أتلانتس، الذي أطلق في عام 2021، نسعى إلى إدارة أعمالنا بطرق تفيد الناس والكوكب. يعتمد المشروع على أربع ركائز أساسية — العمليات المسؤولة، التعليم والتوعية، الحفاظ على البيئة ورعاية الحيوانات، والناس والثقافة — مما يتيح لزملائنا وضيوفنا فرصة الانخراط في جهود استدامة هادفة، وتعزيز الوعي، وإلهام الخيارات المسؤولة. توفر متطلبات الاستدامة الـ19، التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطاراً قوياً لتعزيز ممارساتنا البيئية بشكل مستمر. إن تحقيق الأختام الذهبية لكلا المنتجعين يمثل إنجازاً مهماً، يحفزنا على الاستمرار في تحقيق التقدم. ونحن نتطلع إلى المستقبل، نظل ملتزمين بتعزيز أجندة الاستدامة لدينا وتسريع جهودنا لدعم رؤية أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تضع النمو الاقتصادي المستدام في المقدمة، جنباً إلى جنب مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

وبدوره قال بيتر روث، نائب الرئيس الإقليمي لمدينة جميرا ومدير عام جميرا القصر: «تعتبر الاستدامة في صميم عملياتنا، ونحن فخورون بتلقي ختم دبي للسياحة المستدامة من الفئة الذهبية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. يعكس هذا التكريم التزامنا بالضيافة المسؤولة، ويدعم مكانة دبي في طليعة الجهود العالمية في السياحة المستدامة. من خلال التوافق مع «متطلبات الاستدامة الـ19»، نشارك وندعم رؤية دبي لمستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. ويلهمنا هذا الاعتراف لتعزيز مبادراتنا البيئية الواعية، ومواصلة دورنا في تحويل المدينة إلى أفضل مكان للزيارة، والعيش، والعمل».

كما علقت بام ويلبي، المدير العام لفندق جروفنر هاوس، أحد فنادق مجموعة لوكشري كوليكشن ومنتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش دبي: «سعداء للغاية بالحصول على ختم دبي للسياحة المستدامة من الفئة الذهبية، وبينما نسعى لتوفير إقامة فاخرة لا تُنسى لضيوفنا نؤكد التزامنا بتقديم تجارب مستدامة لهم، إذ تعكس هذه الجائزة التزامنا بدمج الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب عملياتنا، وبالتالي تقليل الآثار السلبية على البيئة والمساهمة في دعم مجتمعنا المحلي. إن هذا التكريم هو نجاح بالنسبة لضيوفنا وفريق عملنا، وخطوة للمساهمة في الحفاظ على الكوكب».

وتمتد صلاحية ختم دبي للسياحة لعام واحد، ما يؤكد أهمية مواصلة بذل الجهود في مجال الاستدامة للتكيف مع التحديات البيئية المتنامية. ومن خلال الالتزام بمعايير الاستدامة فإن هذه الفنادق تسهم في ريادة مسيرة الجهود البيئية المبذولة في قطاع الضيافة، بالإضافة لكونها مثالاً يحتذى به للآخرين، كما تشجع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الفنادق، التي لم تنجح في الحصول على الختم لهذا العام على مواصلة جهود الاستدامة الخاصة بها، ما يعزز من فرصها للفوز مستقبلاً في إطار مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة.

وتنسجم مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأهداف المتعلقة بها، من أجل دفع عجلة الابتكار، والحد من الانبعاثات الكربونية، والارتقاء بدور دبي في ريادة جهود الاستدامة العالمية. وتتكامل المبادرة مع المشاريع الرئيسية الأخرى لمبادرة دبي للسياحة المستدامة، مثل منصة أداة احتساب الكربون، التي تساعد الجهات المعنية والشركاء في قطاع الضيافة على إدارة استهلاك الكربون، ووضع استراتيجيات للحد من هذه الانبعاثات، وتحديد فرص توفير التكاليف، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تمهد للانتقال نحو العمليات المستدامة.

تقدم مبادرة دبي للسياحة المستدامة الدعم لمبادرات الاستدامة الأخرى مثل دبي تبادر، التي أسهمت في تخفيض استهلاك أكثر من 30 مليون عبوة مياه بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من سعة 500 مل منذ فبراير 2022، وذلك من خلال التشجيع على إعادة تعبئة المياه، بالإضافة إلى إطلاق مشد دبي، أكبر مشاريع تطوير الشعاب المرجانية في العالم.