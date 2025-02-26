مدينة الشارقة للإعلام تعيّن استشاري تصميم مشروع «استوديوهات شمس»

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن تعيين استشاري تصميم مشروع استوديوهات شمس لشركة «استوديو إنترناشونال STUDIOI»، والذي يعد نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية لقطاع الإعلام والإنتاج السينمائي في إمارة الشارقة.

يأتي هذا المشروع الطموح، ضمن رؤية شمس الرامية إلى دعم الصناعات الإبداعية، ليكون مركزاً متكاملاً للإنتاج الإعلامي، ويوفر بنية تحتية متطورة، ويهدف إلى إنشاء استوديوهات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، لتلبية احتياجات شركات الإنتاج السينمائي والإعلامي، وجذب كبرى الشركات الإنتاجية والعاملين في المجال الإعلامي.

يضم مشروع استوديوهات شمس (5) استوديوهات بحجم 1710 أمتار مربعة لكل استوديو، وبمساحة 38,136 متراً مربعاً، لتلبية احتياجات مختلف أنواع الإنتاج، بما يشمل الإنتاج السينمائي والإعلامي. وسيتم تجهيز الاستوديوهات بأحدث التقنيات في التصوير الرقمي، الإضاءة المتطورة، وعوازل الصوت، إلى جانب مرافق مجهزة متكاملة لخدمات ما بعد الإنتاج، مثل غرف المونتاج وتقنيات المؤثرات البصرية ومعالجة الصوت، لضمان تقديم إنتاج ودعم متكامل بجودة عالمية. كما يشمل المشروع مساحات عمل مشتركة مخصصة للمبدعين ومكاتب شركات الإنتاج، وغرف اجتماعات حديثة، بالإضافة إلى مبنى فندقي وغرف مخصصة للممثلين وفرق العمل، توفر لهم الخصوصية والراحة، مع مرافق ترفيهية مصممة لتوفير بيئة شاملة تحفز على الإبداع والابتكار، مما يعزز إنتاجية العاملين، ويشجع التعاون بين مختلف الأطراف.

هذا ومن المتوقع ترسية عقد البناء في الربع الأخير من هذا العام، حيث تم تحديد جدول زمني واضح لإنجاز المشروع، يشمل مراحل التصميم، الإنشاء، والتجهيز، مما يعزز من جاهزية الإمارة لاستقبال الإنتاجات الإعلامية الكبرى خلال فترة زمنية قياسية.

وفي هذا السياق قال راشد عبد الله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «إن مشروع استوديوهات شمس يعكس التزامنا الراسخ بتطوير بنية تحتية متطورة، تواكب أحدث التقنيات العالمية في قطاع الإعلام والإنتاج. هذا المشروع ليس مجرد استثمار في المرافق، بل هو استثمار في المستقبل، حيث نسعى لدعم المبدعين والشركات من جميع أنحاء العالم، عبر توفير بيئة متكاملة تلهم الابتكار، وتدعم الإنتاج الإعلامي بجميع أشكاله. كما أننا نهدف من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة لشركات الإنتاج الكبرى والمواهب الإعلامية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ويدفع عجلة التنمية المستدامة للإمارة».

وأضاف أن هذا المشروع يضع مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في طليعة المدن الإعلامية المتقدمة، ويعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتطوير الصناعات الإبداعية على المستوى الإقليمي والدولي.