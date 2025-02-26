«المغامرات العربية» تطلق عملياتها في عُمان

دبي - البيان

أعلنت «المغامرات العربية»، شركة إدارة الوجهات السياحية وتنظيم الجولات والرحلات السفاري في دولة الإمارات، عن إطلاق عملياتها في سلطنة عُمان لتلبية الطلب المتزايد من شركائها العالميين في قطاع السفر، حيث ستوفر هذه الخطوة للعملاء برامج سفر وفعاليات مصممة خصيصاً وفق أعلى المعايير في السلطنة، مع إمكانية التوقف في دبي.

وباعتبارها جزءاً من مجموعة «دناتا للسفريات»، تستند «المغامرات العربية» في عملياتها في سلطنة عُمان إلى أكثر من 20 عاماً من الخبرة في إدارة الوجهات السياحية، وبالتعاون الوثيق مع خبراء الوجهات في «دناتا»، تقدم «المغامرات العربية» نهجاً متكاملاً في السلطنة، حيث توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات. وتشمل محفظتها خدمات الاستقبال والمساعدة في المطار، والتنقلات الخاصة، والجولات السياحية، وحجوزات الإقامة، بالإضافة إلى خط طوارئ متاح على مدار الساعة.

وعلاوة على ذلك، تم إطلاق مجموعة جديدة من التجارب الحصرية لتلبية احتياجات المسافرين المتنوعة، وأصبحت متاحة الآن للحجز، وتشمل برامج «اكتشف عُمان»، «ملاذ العافية في عُمان»، و«المشي فوق الجبال في عُمان»، وهي مسارات سفر قابلة للتخصيص مع إتاحة إصدارات موسمية أيضاً. كما يتضمن عرض ملاذ العافية الفاخر خيار التوقف في دبي، ما يمنح المسافرين فرصة لاستكشاف الوجهتين في رحلة واحدة.

وتلبي وحدة الفعاليات في الشركة، «المغامرات العربية للمؤتمرات والحوافز والفعاليات»، الطلب المتزايد على خدماتها الحائزة جوائز في عُمان من خلال تعيين خبراء متخصصين في الوجهة. وقد تم تعيين كل من ثويبة الحارثي، تنفيذي مبيعات وفعاليات، ومحمد باش، مدير العمليات، وهما من أبناء السلطنة ويقيمان في مسقط، لدعم الشركاء العالميين بخبراتهم المحلية ومعرفتهم العميقة بالأسواق، بالإضافة إلى إتقانهم للغتين العربية والفرنسية. وتهدف الوحدة إلى تقديم فعاليات مصممة خصيصاً، تعكس تفرد المناظر الطبيعية العُمانية ومعالمها الثقافية ومواقعها الفريدة، إلى جانب أفضل مرافق الإقامة والفعاليات.

وقال علاء الخطيب، نائب رئيس إدارة الوجهات السياحية في مجموعة دناتا للسفريات: «يواصل السفر بين الإمارات وعُمان اكتساب شعبية متزايدة، بفضل خيارات التنقل المريحة جواً وبراً، ويُعد توسيع عملياتنا لتشمل عُمان خطوة طبيعية بالنسبة لنا. نلاحظ اهتماماً متزايداً من عملائنا العالميين بالمسارات السياحية في عُمان، لا سيما من شركائنا في قطاع السفر الفاخر ومخططي الفعاليات في المملكة المتحدة وأوروبا، الذين يبحثون عن حلول متميزة».

وأضاف: «تقدّم المغامرات العربية منصة متكاملة للمسافرين إلى عُمان، مع إمكانية دمج الإمارات وجزر المالديف ضمن برامجهم المصممة حسب الطلب، ونحن على ثقة بأن نهجنا المبتكر، وقوة علامتنا التجارية، وخبرتنا العريقة، ستساهم في جذب المزيد من المسافرين لاكتشاف روائع هذا البلد الجميل».