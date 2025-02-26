كسوة جديدة لطائرات الإمارات للشحن الجوي

أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن الانتهاء هذ الأسبوع من تثبيت ألوان الكسوة الجديدة المميزة للناقلة على أول طائراتها للشحن، وذلك لطائرتها التي تحمل ترخيص A6-EFV والتي تسلمتها الناقلة في شهر يوليو 2024 بدون شعار وتم تشغيلها على الفور لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وعلى مدار ثمانية أيام، قام فريق من المتخصصين من ورشة الطلاء الداخلية التابعة لمركز طيران الإمارات الهندسي بتثبيت الكسوة الجديدة، حيث يتمثل التغيير الأكبر في علم دولة الإمارات العربية المتحدة على زعنفة الذيل، والذي كان عنصراً أساسياً في علامة طيران الإمارات التجارية منذ البداية، وأصبح التصميم الآن أكثر ديناميكية وانسيابية، مع عمل فني ثلاثي الأبعاد؛ وبالمثل، أصبحت الحروف الذهبية الأيقونية عبر الهيكل الرئيسي باللغتين الإنجليزية والعربية أكبر وأكثر جرأة. كما يظل الخط العربي على المحركات كما هو، وكذلك العلامة التجارية الحمراء الأيقونية على بطن الطائرة، مما يضمن ثبات العناصر الرئيسية لهوية الناقلة.

قال نديم سلطان، نائب رئيس أول للتخطيط وطائرات الشحن في الإمارات للشحن الجوي: "تعتبر طائرات الإمارات للشحن الجوي من أكثر الطائرات تميزاً في الاجواء، حيث تقوم بنقل السلع القيمة إلى ومن 38 وجهة حول العالم. ويعكس استثمارنا في الكسوة الجديدة التزامنا المستمر بتحديث أسطولنا، حيث نواصل زيادة طاقتنا وفتح فرص جديدة لخدمة عملائنا حول العالم".

وتعتبر الكسوة الجديدة، التي تم الكشف عنها لأول مرة في مارس 2023، هي النسخة الثالثة من ألوان علامة طائرات طيران الإمارات المميزة منذ إطلاقها في عام 1985. وسيتم جدولة جميع طائرات الشحن البوينج 777 البالغ عددها 10 طائرات في أسطول طيران الإمارات لتحديث كسوتها بشكل تدريجي، بينما ستصل طائرات الشحن الجديدة، التي طلبت الناقلة 13 طائرة منها، مزودة بالكامل بالكسوة الجديدة عند تسليمها.