اختتام منتدى “Sirius Talent Summit” في أبوظبي

اختتمت أمس في أبوظبي، أعمال المنتدى العلمي والتعليمي الأول “Sirius Talent Summit”، والذي شكل منصة دولية بارزة لتبادل الخبرات بين نخبة من التربويين والعلماء والمواهب الشابة من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وشهد المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، تنظيم أكثر من 40 فعالية، شملت محاضرات علمية، وندوات تعليمية، وفعاليات ثقافية ورياضية، استهدفت تنمية مهارات الطلبة والشباب وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين.

وقالت يلينا شميلوفا، رئيسة مجلس الاتحاد الإقليمي الفيدرالي “سيريوس”، رئيسة صندوق التعليم “الموهبة والنجاح”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التعاون بين الجانبين بدأ في نوفمبر 2024، عندما زار وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات، مركز “سيريوس”، واطلع على منهجية العمل في المركز لدعم ورعاية المواهب منذ مرحلة الطفولة المبكرة .

وأكدت أن إحدى الأولويات الرئيسية للتعاون تتمثل في تشكيل فرق شبابية متعددة التخصصات للعمل على مواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية.

وأشارت إلى أن التعليم الحديث لا يقتصر على نقل المعرفة ، بل يشمل التفاعل مع التحديات الحقيقية، حيث يعمل الطلبة اليوم على تصميم مدن المستقبل، وتطوير مشاريع بيئية مبتكرة، ودراسة أحدث التقنيات التي ستشكل ملامح العالم مستقبلاً.

وشملت فعاليات المنتدى العلمية، لعبة “المدينة المحايدة للكربون”، التي أتاحت للعلماء الشباب فرصة مناقشة مستقبل التخطيط الحضري المستدام.

وتم عرض نتائج المناقشات خلال الجلسة العامة بعنوان “تكامل أنظمة تطوير المواهب بين روسيا والإمارات”، التي تناولت محاور الهندسة المعمارية، والاستدامة البيئية، والابتكار.

واختتم المنتدى بحفل موسيقي سيمفوني أقيم بدعم من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، حيث قدمت الأوركسترا الوطنية الروسية للشباب “RNMSO” مقطوعات موسيقية لكبار المؤلفين، وشارك في الحفل نجوم عالميون في الموسيقى الكلاسيكية ، بجانب نخبة من خريجي “سيريوس” الذين انضموا إلى مشروع “الأكاديمية السيمفونية”.

وأكدت شميلوفا أن الموسيقى، مثلها مثل العلوم ، تسهم في بناء جسور بين الثقافات والأجيال، مشيرة إلى أن هذا الحفل لم يكن مجرد ختام للمنتدى، بل عكس أيضاً عمق التعاون الثقافي بين الإمارات وروسيا.

وأبرز “Sirius Talent Summit” الاهتمام المشترك بين الإمارات وروسيا بتطوير التعليم المبتكر، حيث تشمل الخطط المستقبلية تنظيم زيارات لوفود إماراتية إلى “سيريوس”، وإقامة مدارس صيفية ومشاريع بحثية مشتركة، إضافة إلى توسيع برامج التبادل الأكاديمي للطلبة والمعلمين.

وقالت يلينا شميلوفا إن التعليم هو مفتاح مواجهة التحديات العالمية، معربة عن ثقتها بأن المشاريع التعليمية والبحثية المشتركة ستكون حجر الأساس لتحقيق تطور علمي وتكنولوجي مستدام في البلدين.