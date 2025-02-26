وفد قيادات دبي من 14 جهة حكومية يستكشف تجارب "شنجن" الصينية في الاستثمار والابتكار

واصل وفد قيادات دبي من 14 جهة حكومية، زيارته الاستراتيجية إلى مدينة شنجن الصينية، التي ينظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع غُرف دبي، وتستمر حتى يوم غد، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات المطبقة في عدد من المرافق المتطورة والشركات الصينية الرائدة عالمياً.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في عدد من المؤسسات المتخصصة في الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتخطيط الحضري، حيث التقى الوفد المسؤولين فيها، ووقف على الخبرات المتقدمة والمنجزات الرائدة التي حققتها هذه المؤسسات محلياً وعالمياً، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الحيوية.

تعزيز التعاون

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في مدينة شنجن، وتوليد أفكار مشاريع جديدة لإمارة دبي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار المؤسسي، والاستدامة، والمدن الذكية، والقطاعات الناشئة بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمواهب والأعمال والتقدم التكنولوجي.

وتسعى هذه الزيارة إلى التعرف على المؤسسات والجهات الرئيسية في مدينة شنجن التي تتماشى أعمالها مع أهداف دبي مما يفتح المجال لشراكات استراتيجية طويلة الأمد، إضافة إلى إبراز التزام إمارة دبي بتعزيز العلاقات الثنائية العميقة مع الصين، واستكشاف الثقافة الفريدة وبيئة الابتكارات في شنجن، فضلاً عن بناء علاقات جديدة مع مسؤولي المؤسسات التي يتم زيارتها، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية "يونيكورن" والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، مما يعزز القدرة التنافسية لكلا الجانبين في الأسواق العالمية.

وتأتي زيارة وفد قيادات دبي إلى مدينة شنجن في إطار سعي إمارة دبي الدائم للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، وتعزيز التعاون مع المراكز الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في الإمارة، حيث تعتبر شنجن نموذجاً عالمياً في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، التي جعلتها مقراً للشركات الكبرى.

مكتب ترويج الاستثمار في شنجن

وزار وفد قيادات دبي مكتب ترويج الاستثمار في شنجن الذي يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدينة، كما يعمل على تقديم معلومات استثمارية شاملة، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير حوافز اقتصادية تعزز من مكانة شنجن كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

واطلع الوفد على استراتيجيات شنجن في استقطاب الشركات الناشئة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم بحث تعزيز الشراكات الاستثمارية بين دبي وشنجن.

مجموعة تينسنت

كما زار وفد قيادات دبي مجموعة تينسنت، التي تأسست عام 1998، وتُعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا، حيث تقدم منتجات وخدمات مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد حول العالم، كما تتمتع المجموعة بحضور ملحوظ في أسواق الخليج، مع اهتمام خاص بصناعة الألعاب الإلكترونية.

وتعرف الوفد على أبرز منتجات وخدمات المجموعة، كما اطلع على تجربة الصين في توحيد قنوات تقديم الخدمات من خلال التطبيق الشامل "ويشات"، وتم استعراض أبرز حلول المجموعة في الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المدن الذكية، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

معهد التخطيط والتصميم الحضري

وشملت زيارة الوفد معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، الذي تأسس في عام 1990 خلال فترة التطور السريع للمدينة، ويُعد المعهد استشارياً مملوكاً للدولة ومتخصصاً في التخطيط الحضري المستدام، كما يتميز بقدرات تقنية وكفاءات أكاديمية وخبرة واسعة في مجالات تطوير السياسات، والدراسات الحضرية، والتخطيط، والتصميم، والهندسة.

واطلع الوفد على إنجازات المعهد الذي نفذ ما يزيد على 7000 مشروع في 400 مدينة داخل الصين وخارجها، شملت مجالات التنمية الحضرية الشاملة، والتخطيط والتصميم الحضري، والنقل والبنية التحتية.

وتعرف الوفد على نموذج "المدينة الإسفنجية" وهو مفهوم متطور يهدف إلى مكافحة الفيضانات من خلال تصميم حضري مستدام يعتمد على امتصاص مياه الأمطار وإدارتها بكفاءة.

مركز فينيكس وينجز للعمليات اللوجستية الذكية

كما زار وفد قيادات دبي مركز فينيكس وينجز للعمليات اللوجستية الذكية، وهو مركز متخصص في تقديم حلول لوجستية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) والروبوتات، ويُعتبر من المراكز الرائدة في دمج الابتكار التكنولوجي بالخدمات اللوجستية في منطقة شنجن والصين عموماً.

واطلع الوفد على تجربة مدينة شنجن في إطلاق منظومة اقتصادية متكاملة لإدارة الطيران منخفض الارتفاع والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي داخل المدينة والمناطق المحيطة بها، وناقش الوفد مع مسؤولي المركز تعزيز التعاون في تطبيق هذه التقنيات المتقدمة في دبي.

مركز شنجن العالمي للمعارض والمؤتمرات

وضمن جولته زار الوفد مركز شنجن العالمي للمعارض والمؤتمرات الذي يُعد من أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في العالم، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، منها 500.000 متر مربع مخصصة لمساحات العرض، وتم تصميم المركز ليكون منصة عالمية للتجارة، والتكنولوجيا، والأعمال، مع قدرات متطورة لاستضافة فعاليات محلية ودولية كبيرة، وبفضل موقعه الاستراتيجي القريب من مطار شنجن الدولي والبنية التحتية الذكية، أصبح المركز وجهة رائدة للشركات العالمية لتنظيم فعالياتها.

واطلع الوفد خلال الزيارة على المرافق الحديثة وحلول البنية التحتية الذكية في المركز، كما تم بحث تعزيز التعاون في تنظيم فعاليات عالمية.

يذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في زيارة مدينة شنجن تشمل كلاً من المكتب التنفيذي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة المالية في دبي، ودبي القابضة، ومجموعة تيكوم.