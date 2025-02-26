غرف دبي تنظم منتدى دبي- بنغلاديش للأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية

نظمت غرف دبي منتدى دبي- بنغلاديش للأعمال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، والارتقاء بمستويات التعاون بين مجتمعات الأعمال في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم نمو حركة التجارة البينية.

وشهدت فعاليات المنتدى إبرام مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة دكا، وذلك بهدف توسيع نطاق التعاون الثنائي، والعمل المشترك لتنويع وتنمية التجارة والاستثمارات البينية. وسيقدم الطرفان دعماً متكاملاً، يشمل خدمات التوفيق بين الأعمال، لتعزيز التواصل بين الشركات المصدرة والمستوردة في دبي ونظيراتها في مدينة دكا، بالإضافة إلى دعم المشاريع والاستثمارات المشتركة بين شركات القطاع الخاص.

كما تنص المذكرة على تطوير التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية، ووقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة تكسين أحمد، رئيس غرفة تجارة وصناعة دكا.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تقديم دعم متكامل للشركات والمستثمرين من بنغلاديش، للمساهمة في تنمية أعمالهم في دبي، وذلك بالاعتماد على ما تتمتع به الإمارة من مقومات استثنائية. ونلتزم بتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في دبي وبنغلاديش لبناء شراكات واعدة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة».

وقال تكسين أحمد، رئيس غرفة تجارة وصناعة دكا: «تعتبر الجالية البنغالية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في دولة الإمارات، وتشكل نحو 17 % من إجمالي القوى العاملة خارج بنغلاديش، وبذلك تكون الإمارات ثاني أكبر وجهة عمل خارجية للبنغاليين بعد المملكة العربية السعودية. وفي العام 2024 بلغت قيمة التجارة بين بنغلاديش والإمارات نحو 2 مليار دولار، مسجلة نمواً مطرداً».

وأضاف: «تتمتع بنغلاديش بأطر تنافسية للاستثمار مع حوافز مالية وغير مالية، بالإضافة إلى بيئة ضريبية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وإعفاءات ضريبية مخصصة لعدد من القطاعات مع تملك بنسبة 100 % للأجانب. وفي ظل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات تسهم جميع هذه العوامل في تعزيز مكانة بنغلاديش وجهة جاذبة للاستثمارات، وخاصة في القطاعات غير النفطية».

وتابع أحمد: «تشكل دبي بفضل موقعها الاستراتيجي بوابة رئيسية لتوسع الشركات البنغالية إلى أسواق الصناعات الحلال في المنطقة».

ويأتي تنظيم المنتدى في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين دبي وبنغلاديش، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين 5.1 مليارات درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي بنمو 23.4 % مقارنة بذات الفترة من 2023.

وانعكاساً لتنامي جاذبية دبي الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين من بنغلاديش، ارتفع عدد الشركات البنغالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2024 بنسبة 19 % على أساس سنوي، حيث بلغ عددها بنهاية العام الماضي 8,686 شركة.

وقدمت غرف دبي ضمن فعاليات المنتدى عرضاً تعريفياً، سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي بالنسبة للشركات من بنغلاديش، والتي تتضمن قطاع الخدمات اللوجستية والقطاع العقاري والسياحة الطبية، بالإضافة إلى تطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية،

أما بالنسبة للفرص المتاحة للمصدرين من دبي إلى بنغلاديش فأشار العرض التعريفي إلى أنها تتركز في المنتجات الكيميائية العضوية والمنتجات النحاسية والمطاط والجلود، فيما تشمل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في بنغلاديش قطاع الخدمات المالية، بما فيها التكنولوجيا المالية «فينتيك»، بالإضافة إلى إدارة البيانات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب قطاع الخدمات الطبية والصناعات الغذائية.