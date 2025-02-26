«جال» الإماراتية تتعاون مع «غالاغر للحلول الأمنية» في إدارة المرافق

وقّعت جلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال»، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الدفاع والطيران المتكاملة، مذكرة تفاهم مع «غالاغر للحلول الأمنية» (Gallagher Security )، الشركة العالمية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتكاملة، بهدف تقديم خدمات مبتكرة لإدارة مرافق المنشآت.

وستعتمد هذه الشراكة على منصة التوأمة الرقمية الفريدة من «غالاغر للحلول الأمنية»، مما يتيح لشركة «جال» تقديم الرؤى الآنيّة المستندة إلى البيانات لمساعدة مختلف الجهات على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وتعزيز عملية صنع القرار. وذلك من خلال دمج أجهزة الاستشعار التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء مع الكاميرات والأنظمة المؤسسية، إلى جانب إنشاء تمثيل افتراضي ديناميكي للبيئات المادية لتتمكن فرق العمل من محاكاة العمليات ومراقبتها وتحسينها بدقة، كل ذلك من خلال منصة مركزية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفين على إجراء جلسات نقل المعرفة، ومشاركة خبراتهما المتبادلة لتعزيز التعاون في بناء مركز خبرة يعرض مجموعة من حالات الاستخدام ذات الصلة بقطاع الدفاع والحكومة بالإضافة إلى مشغلي مرافق البنية التحتية الحيوية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال: «يسرّنا التعاون مع إحدى أبرز شركات التكامل التكنولوجي عالمياً لتعزيز محفظة خدماتنا وتقديم قيمة مضافة لعملائنا عبر منصة مبتكرة لإدارة المرافق، مدعومة بأحدث التقنيات. ومن خلال تمكين الجهات العاملة في قطاعات الطيران والدفاع والحكومة من مراقبة منشآتها والتحكم فيها بكفاءة وسلاسة، تسهم جال وغالاغر للحلول الأمنية في خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، والارتقاء بعملية صنع القرار ضمن مؤسسات عملائنا. ولا شك أن دمج التقنيات العالمية الرائدة مع خبراتنا العميقة في المنطقة وقطاع الدفاع يوفّر مزيجاً فريداً قادراً على إحداث تأثير تحوّلي ملموس في دولة الإمارات والمنطقة والعالم».

في حين قال بلال شحيم، الرئيس التنفيذي لشركة «غالاغر للحلول الأمنية» في الشرق الأوسط: «نحن فخورون بشراكتنا مع جال لتعزيز التزامنا بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة، مما يمكن المستخدمين من فتح آفاق جديدة وتحقيق قيمة أكبر من خلال قوة حلولنا الأمنية».