«ترافيل ويكلي آسيا»: مغامرات دبي تتحدى الجاذبية.. وتعيد تعريف التشويق

ويبدأ المشاركون رحلتهم من ارتفاع 170 متراً، لينتهوا على شرفة دبي مارينا مول، حيث تتوفر مسارات مزدوجة للمغامرين الثنائيين.
وأكد الموقع أن «بيغ رد أدفنتشر تورز» تقدم مغامرات عبر دراجات رملية وعربات «ديون باغي» مصممة للسرعة والتحكم على الكثبان الناعمة، وتأتي المركبات مجهزة بأقفاص حماية وحزام أمان لمزيد من الأمان أثناء المغامرة.
وأشار إلى أن «فلاي بوردينغ» هي تجربة تجمع بين التزلج على الماء والطيران الشراعي، حيث يرتفع المشارك حتى 10 أمتار فوق سطح البحر باستخدام توربين قوي، ويمكن خوض التجربة مع «سكاي آند سي أدفنتشرز» في مرسى دبي.
كما أضاف: «في سكاي فيوز دبي وعلى ارتفاع 219 متراً تتحول مشاهدة المعالم إلى مغامرة، يمكن للزوار اختبار ذا إدج ووك، وهي تجربة السير على الحافة الخارجية للمبنى، أو الانزلاق عبر سكاي سلايد الشفاف بين الطوابق».
وفي بلدة حتا الجبلية يمكن لعشاق الطبيعة ممارسة رياضات مثل المشي الجبلي، اليوغا في الهواء الطلق، ركوب الدراجات الجبلية، والتجديف في سد حتا.
وفي «سكاي دايف دبي» يمكن للمغامرين القفز من ارتفاع 4,000 متر فوق نخلة جميرا، والانزلاق مع إطلالات بانورامية على برج العرب وأفق المدينة؛ أما من يفضلون الصحارى فتتوفر منطقة قفز على طريق العين، توفر مشاهد لا متناهية للكثبان الرملية.