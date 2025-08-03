«ترافيل ويكلي آسيا»: مغامرات دبي تتحدى الجاذبية.. وتعيد تعريف التشويق

سلّط موقع «ترافيل ويكلي آسيا» الضوء على الأنشطة والفعاليات التي تقيمها إمارة دبي، واصفاً إياها بـ«أنها ترفع مستوى التشويق لعشاق المغامرات»، مستشهداً بإطلاق مجموعة من الأنشطة الحماسية، التي تشمل القفز بالمظلات، والانزلاق الهوائي، والغوص العميق، وركوب الدراجات الرباعية، لتتحول المدينة إلى وجهة عالمية لمحبي المغامرات.

ووصف الموقع الأنشطة الحماسية التي تقدمها دبي بأنها تخطف الأنفاس، وتتحدى الجاذبية، وتعيد تعريف التشويق، مسلطاً الضوء على رياضة الانزلاق الهوائي، التي تقام في «إكس لاين دبي»؛ أطول خط انزلاقي حضري في العالم، لمسافة كيلو متر واحد فوق أفق مرسى دبي، بسرعة تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

ويبدأ المشاركون رحلتهم من ارتفاع 170 متراً، لينتهوا على شرفة دبي مارينا مول، حيث تتوفر مسارات مزدوجة للمغامرين الثنائيين.

وأكد الموقع أن «بيغ رد أدفنتشر تورز» تقدم مغامرات عبر دراجات رملية وعربات «ديون باغي» مصممة للسرعة والتحكم على الكثبان الناعمة، وتأتي المركبات مجهزة بأقفاص حماية وحزام أمان لمزيد من الأمان أثناء المغامرة.

وأشار إلى أن «فلاي بوردينغ» هي تجربة تجمع بين التزلج على الماء والطيران الشراعي، حيث يرتفع المشارك حتى 10 أمتار فوق سطح البحر باستخدام توربين قوي، ويمكن خوض التجربة مع «سكاي آند سي أدفنتشرز» في مرسى دبي.

كما أضاف: «في سكاي فيوز دبي وعلى ارتفاع 219 متراً تتحول مشاهدة المعالم إلى مغامرة، يمكن للزوار اختبار ذا إدج ووك، وهي تجربة السير على الحافة الخارجية للمبنى، أو الانزلاق عبر سكاي سلايد الشفاف بين الطوابق».

وتوفر «بالون أدفنتشرز» رحلات بالمنطاد فوق محمية دبي الصحراوية، حيث يحلق المسافرون على ارتفاع 4,000 قدم، للاستمتاع بمشهد شروق الشمس وعروض الصقور الجوية، يليها جولة سفاري في قلب الصحراء.

وفي بلدة حتا الجبلية يمكن لعشاق الطبيعة ممارسة رياضات مثل المشي الجبلي، اليوغا في الهواء الطلق، ركوب الدراجات الجبلية، والتجديف في سد حتا.

كما يمكن للزوار تجربة الرماية، الزوربينغ، أو الانزلاق المائي الجبلي في «حتا وادي هب»، إلى جانب الإقامة في مواقع تخييم بيئية فاخرة.

وفي «سكاي دايف دبي» يمكن للمغامرين القفز من ارتفاع 4,000 متر فوق نخلة جميرا، والانزلاق مع إطلالات بانورامية على برج العرب وأفق المدينة؛ أما من يفضلون الصحارى فتتوفر منطقة قفز على طريق العين، توفر مشاهد لا متناهية للكثبان الرملية.

ويُعد «ديب دايف دبي» أعمق مسبح غطس في العالم بعمق 60 متراً، ويقدم تجربة فريدة عبر محاكاة مدينة غارقة تحتوي على سلالم وشوارع مغمورة للاستكشاف.