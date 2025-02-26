«الإمارات دبي الوطني»يعتزم الاستحواذ على «الإمارات الإسلامي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي أنه تسلّم إشعاراً من قبل بنك الإمارات دبي الوطني عن عرض نقدي إلزامي للاستحواذ على جميع الأسهم في مصرف الإمارات الإسلامي، والذي سينتج عنه تملك بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 100 % من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لمصرف الإمارات الإسلامي بمبلغ 11.95 درهماً مقابل كل سهم.

وذكر «الإمارات الإسلامي» في بيان أنه تم عرض الموضوع على مجلس إدارة البنك وسيتم السير بجميع الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة قرر بالتمرير تعيين مستشار مالي للبنك للإشراف على الصفقة وعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك، موضحاً أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص فور وقوعها.

وحسب بيان بنك الإمارات دبي الوطني، فإنه بعد التنفيذ الناجح لعملية الاستحواذ، فإنه ينوي الاحتفاظ بكل من التسجيل التجاري والاسم التجاري لمصرف الإمارات الإسلامي.