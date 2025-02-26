مجلس الإمارات لريادة الأعمال يستعرض استراتيجيته لدعم نمو المشاريع الصغيرة

عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الأول برئاسة معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة. وناقش الاجتماع المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس، وتحديد أولوياته للعام 2025، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».

ويأتي الاجتماع عقب إطلاق المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11/36و) لسنة 2024، بشأن تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وقرار وزارة الاقتصاد رقم (1) لسنة 2025 بشأن تسمية أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، حيث تعود تبعية المجلس بموجب القرار إلى مجلس الوزراء، ويعمل على دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأكدت علياء المزروعي، أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة الداعمة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المجلس سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي، إلى جانب العمل على إطلاق برامج ومبادرات تمويلية، وتقديم حوافز وميزات تنافسية لرواد الأعمال المواطنين، بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، حيث سيعمل المجلس كمظلة موحدة لعمل جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل الآن ما يزيد على 90% من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة.

وقالت: «يهدف مجلس الإمارات لريادة الأعمال إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في الدولة، من خلال اقتراح السياسات والتشريعات الداعمة وتوفير بيئة محفزة للنمو والابتكار».

وشهد الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية الناشئة والمبتكرة، والتنسيق بين الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود عند إطلاق المبادرات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، ومناقشة اعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة وتحديث تصنيفاتها الحالية، لضمان وحدة السياسات والمعايير الحكومية.