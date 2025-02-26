الإمارات تستحوذ على 157 من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025

شهدت إمارة رأس الخيمة حفل تكريم الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2025، في دورتها السادسة الذي أقيم بفندق والدورف أستوريا حيث ترشح للجائزة 1100 مرشح فاز منهم 162 فائزاً حصدوا 393 جائزة ذهبية وفضية وبرونزية.

واستحوذت الإمارات على نصيب الأسد من الجوائز فحصدت 66 مؤسسة حكومية وخاصة 157 جائزة، تليها السعودية بـ33 فائزاً و86 جائزة.

وأعلن في الحفل فتح باب الترشيحات لجائزة 2026 وذلك في نوفمبر 2025، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة لتلقي دليل الترشيح.

وهنأ محمد النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة الفائزين بالجائزة متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكار، معرباً عن سعادته بحضور هذا الكم الكبير من النخبة المبدعين والمبتكرين على أرض الإمارات، وفي رحاب إمارة رأس الخيمة، التي ترحب دوماً بضيوف الإمارات بمختلف ألوانهم ومشاربهم .

وضمت قائمة الفائزين الهيئة العامة للطيران المدني، وجمارك أبوظبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ودائرة تنمية السياحية بعجمان، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وخدمات الخليج البحرية، وبنك أبوظبي الأول، وداماك العقارية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومتحف 1185، وكليات التقنية العليا برأس الخيمة، والإمارات للرعاية الصحية، ومسبار للاتصالات، وكليات التقنية العليا بالشارقة، ووزارة الاستثمار في الإمارات، وأدنوك للخدمات اللوجستية، وبلدية دبي، ودبي الإنسانية، ودي اتش العالمية، والبنك التجاري الدولي، والنيابة العامة بدبي.