سلطة دبي للخدمات المالية تعيّن مارك ستيوارد رئيساً تنفيذياً

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تعيين مارك ستيوارد في منصب الرئيس التنفيذي، بدءاً من 19 مايو 2025 ولمدة ثلاث سنوات، كما سينضم إلى مجلس إدارة السلطة ابتداءً من التاريخ ذاته.

ويأتي تعيين مارك ستيوارد خلفاً لإيان جونستون، الذي يختتم مسيرة حافلة بالإنجازات عقب توليه المنصب لفترتين سابقتين، أسهم خلالهما في ترسيخ مكانة السلطة جهة تنظيمية رائدة وتعزيز كفاءتها في الإشراف على قطاع الخدمات المالية وفقاً لأرقى المعايير الدولية.

ويتمتع مارك ستيوارد بخبرة تنظيمية دولية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الخدمات المالية، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة في أستراليا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ. وقد أسهمت مسيرته المهنية في تطوير فهم معمّق لمنظومة التنظيم المالي العالمية وآليات الامتثال والرقابة المالية، ما يجعله إضافة قيّمة للسلطة، تعزز جهودها في الارتقاء بمعايير الحوكمة وترسيخ أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المالية.