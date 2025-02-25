أوكتا للعقارات تعلن عن 14 مشروعاً جديداً في دبي بـ 9 مليارات درهم

أعلنت أوكتا للعقارات عن إضافة 14 مشروعًا جديدًا بعلامات تجارية حصرية في دبي بحلول يونيو 2025، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 مليارات درهم.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع رسمي أقيم في مقر أوكتا للعقارات للإعلان عن بداية تعاون استراتيجي مع أمواج للتطوير العقاري، وتوقيع شراكة رسمية لتطوير مشروع فاخر جديد في ميدان - الحي 11، والذي سيكون أول مشروع سكني منخفض الارتفاع يطل مباشرةً على البحيرة في دبي.

ويتكون المشروع الجديد من خمسة طوابق، يضم مرافق تشمل محلات تجارية، وحديقة على السطح، بالإضافة إلى مسبح فاخر يطل مباشرة على البحيرة.

وقال مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري «نحن متحمسون جدًا للتعاون مع أوكتا للعقارات في هذا المشروع المميز في ميدان. بعد النجاح الذي حققناه في «ستارلايت بارك» و«ذا كيوب ريزيدنسز»، نواصل التزامنا بتقديم مساكن ذات جودة استثنائية توفر للمقيمين تجربة معيشية لا تُضاهى».

من جانبه، صرّح فواز الصوص، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا للعقارات «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع أمواج للتطوير العقاري والانطلاق بهذا المشروع الاستثنائي في الحي 11 بميدان. يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة في تقديم مساحات سكنية متميزة تحقق قيمة فريدة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء».