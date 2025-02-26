«أبوظبي الأول» يطلق خدمات صناديقه لمكافأة نهاية الخدمة

أعلن بنك أبوظبي الأول حصوله على الموافقة النهائية من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، لإطلاق خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة.

وبموجب هذه الموافقة باتت خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة متاحة لجميع شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار وتنمية مستحقات العاملين في هذه الشركات، بما يتوافق مع النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، الذي أطلقته حكومة الإمارات، حيث انضمت أول شركة في النظام بنجاح.

وحرص بنك أبوظبي الأول على التعاون مع نخبة من الشركات العالمية، بما في ذلك شركة التقنيات المالية «آيبكس» لإدارة الصناديق؛ وشركة «أوريم» لتطوير المنصة الرقمية؛ و«دويتشه بنك للأوراق المالية» لخدمات حفظ الصناديق.

توفر خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة حالياً خيارين استثماريين لحماية رأس المال: صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال: تستثمر في أدوات سوق المال، مما يوفر مستوى عالياً من الاستقرار والسيولة.

صناديق أبوظبي الأول الإسلامي لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال: تستثمر في أدوات سوق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي والامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي.

ويعتزم بنك أبوظبي الأول توسيع خياراته الاستثمارية قريباً عبر تقديم حلول متنوّعة تعتمد على مستويات متعددة من المخاطر، وتشمل استراتيجيات تقليدية، وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية الأهداف المالية المختلفة للموظفين.