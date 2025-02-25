«ريتشمايند» تعلن دخول عالم التطوير العقاري الفاخر في الإمارات

أعلنت شركة «ريتشمايند»، العاملة في مجال التطوير العقاري والمتخصصة في تصميم وتنفيذ المشاريع الفاخرة والمتميزة، دخولها سوق العقارات الإماراتي، في خطوة طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها شركة رائدة في ابتكار مفاهيم جديدة في عالم الفخامة.

جاء ذلك في فعالية أقيمت في منتجع أتلانتس ذا رويال، بضيافة الرئيس التنفيذي لشركة ريتشمايند، محمد رفيعي حيث جرى الكشف عن علامتها التجارية بحضور كل من المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، وعمار الأعسم، الرئيس التنفيذي لشركة ديوان للاستشارات الهندسية، وكريستوس باساس، مدير قسم التصميم في شركة زها حديد للهندسة المعمارية.

وفي هذا السياق، أكد محمد رفيعي أن الشركة تسعى إلى إرساء مفهوم جديد للفخامة وإعادة تعريف معايير التميّز الحصري، عبر تطوير مشاريع لا تُضاهى ترتقي بالمشهد العقاري إلى مستويات غير مسبوقة. مشدّداً أن رؤية «ريتشمايند» لا تقتصر على تشييد المباني، وإنما تتجاوز ذلك إلى بناء إرث خالد يلهم الأجيال القادمة.

وفي خطوةٍ تبرز رؤيتها الطموح، تعتزم «ريتشمايند» طرح أكثر من 1000 وحدة سكنية هذا العام، تعزيزاً لمكانتها في السوق العقاري المحلي. كما تستعد لإطلاق مشروعها الأول في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وهو مشروع استثنائي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة زها حديد للهندسة المعمارية، ليُحدث نقلة نوعية في مفهوم الفخامة والابتكار العقاري.

من جهته، رحّب المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، بانضمام ريتشمايند إلى جزيرة المرجان، مشيراً إلى أن الجزيرة صُمّمت لتوفير تجربة معيشية فاخرة على الواجهة البحرية ضمن وجهة ترفيهية متكاملة وأسلوب حياة استثنائي.

وأضاف: يسعدنا الترحيب بريتشمايند، المطوّر العقاري الرائد، الذي سيعزز جاذبية جزيرة المرجان عبر مشروعه الراقي، وبالتعاون مع شركة زها حديد العالمية. ونحن على ثقة بأن التزام ريتشمايند خلق قيمة مستدامة سيسهم في تعزيز أسلوب الحياة الراقي الذي نسعى لتوفيره للمستثمرين والمقيمين في رأس الخيمة.

من جانبه، أكد كريستوس باساس، مدير التصميم في شركة زها حديد للهندسة المعمارية، أن الشراكة مع «ريتشمايند» جاءت تتويجاً لفترة طويلة من التعاون والاستكشاف الإبداعي، ما أسفر عن توافق الرؤى التصميمية بين الجانبين في هذا المشروع المتميز.

ويقدم هذا المشروع السكني المتكامل مزيجاً فريداً من الشقق، والفلل، ووحدات دوبلكس راقية، ووحدات بنتهاوس الفاخرة، ليمنح السكان تجربة معيشية استثنائية. كما يضم المشروع نوادي شاطئية عالمية ومنتجعات صحية، إضافة إلى مطعم ذي فكرة جديدة، سيتم وضعه في أعلى نقطة من المشروع. ويتميز هذا المعلم الفريد بإطلالات خلابة، حيث يحيط به أول وأكبر مسبح مفتوح بزاوية 360 درجة في رأس الخيمة، ما يوفر إطلالات بانورامية مذهلة على جزيرة المرجان.