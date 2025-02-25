سوق دبي فوق 5340 نقطة بمكاسب 1.85 مليار

عاود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.14% أو ما يعادل 7.56 نقاط، مسجلاً 5342.43 نقطة، ليربح السوق نحو 1.85 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 938.8 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 940.6 مليار درهم في نهاية جلسة اليوم.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 16 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 5.7% مغلقاً عند 2.40 درهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على أكثر من نصف سيولة السوق بـ285.4 مليون درهم تعادل 52.5% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 543.2 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم تعاونية الاتحاد 3.36%، وبنك المشرق 1.94%، والإمارات دبي الوطني 1.7%، وتكافل الإمارات 1.5%، والعربية للطيران 1.46%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة اليوم، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 3.7 ملايين درهم في جلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 317.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 313.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.17% ليغلق عند 9611.59 نقطة، رابحاً ما يناهز 5 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بنحو 294.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 148.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 116.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 14.8%، وأبوظبي التجاري 4.3%، ومجموعة أغذية 2.9%، وبيور هيلث القابضة 1.9%، وأدنوك للغاز 1.76%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف لرأس مالها السوقي بنحو 6.85 مليارات درهم في ختام تداولات اليوم، بدعم إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن سنة 2024، إلى جانب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.907 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.914 تريليونات درهم في نهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.973 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و940.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي، و543.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 526.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 39 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أسواق الأسهم العربية تبايناً في الأداء في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض «تاسي» السعودي 0.15%، وقطر 0.70%، ومسقط 0.40%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.03% والبحرين 0.22%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.87%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.15% ليغلق عند 12301 نقطة، وبتداولات بلغت 5.3 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم اتحاد اتصالات، وسبكيم العالمية، ونادك، والعقارية، وسليمان الحبيب، ومعادن، والأبحاث والإعلام، بنسب بين 1 و3%، وهبط سهم تشب بأكثر من 9% عند 43.50 ريالاً، في المقابل، ارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 27.40 ريالاً، و100 ريال على التوالي.

وصعد سهم جمجوم فارما، بنسبة 4% عند 167 ريالاً، عقب الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات نقدية على المساهمين، وتصدر سهم مياهنا، ارتفاعات السوق بنسبة 6%.

مصر

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، إذ تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 30654 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت عدد من الشركات المقيدة في البورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من سنة 2024، وحققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 55.8 مليار جنيه في سنة 2024 مقابل 33.9 مليار جنيه في سنة 2023، بمعدل نمو سنوي 65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 614.6 مليون جنيه وبنسبة نمو سنوي 188%.

وحقق المصرف المتحد، إيرادات فوائد بلغت 13 مليار جنيه في سنة 2024 مقابل 9.9 مليارات جنيه في سنة 2023 وبنسبة نمو سنوي 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي 63%.