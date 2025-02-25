«بيسكوني» تستثمر 110 ملايين درهم لإنشاء مصنع جديد في كيزاد

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة بيسكوني الشرق الأوسط للتصنيع، وذلك لإنشاء مصنع متطور في منطقة كيزاد أ.

تُعد «بيسكوني» إحدى العلامات التجارية الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية، وهي جزء من مجموعة إسماعيل للصناعات، أكبر مُصنّع للحلويات والبسكويت والوجبات الخفيفة في باكستان. وفي إطار استراتيجيتها الطموحة للتوسع عالمياً، تستثمر الشركة 110 ملايين درهم (30 مليون دولار) لإنشاء منشأة تصنيع متطورة في كيزاد تمتد على مساحة 37 ألف متر مربع، والتي ستنتج أصنافاً متنوعة من منتجات البسكويت والحلويات، وستكون بمثابة قاعدة استراتيجية لدعم توسع الشركة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «سعداء بانضمام «بيسكوني» إلى مجتمع كيزاد الصناعي، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مساعينا نحو تعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للصناعات الغذائية من خلال التزامنا بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى وفرص استراتيجية للرواد في قطاع التصنيع».

ومن جهته، قال مقصود إسماعيل، المدير العام لشركة بيسكوني الشرق الأوسط للتصنيع: «نحن ممتنون لمجموعة كيزاد وحكومة أبوظبي والجهات المعنية في دولة الإمارات على الدعم اللامحدود، وسرعة اعتماد مشاريعنا وتسهيل تأسيس أعمالنا في أبوظبي».