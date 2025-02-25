مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في المنطقة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في المنطقة، مشيراً سموه إلى أن الإمارات ملتزمة بتهيئة الممكنات الداعمة لنمو القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لإيما رينولدز وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "استقبلت اليوم معالي إيما رينولدز وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية، حيث ناقشنا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار، وبناء أطرٍ مالية مستدامة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي".

وأضاف سموه " الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في المنطقة، وملتزمون بتهيئة الممكنات الداعمة لنمو القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك".