القرية العالمية تطلق «عالم الروائع الرمضانية» احتفاء بالشهر الفضيل

كشَفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إطلاق باقة متميّزة من الفعّاليات والتجارب تحت شعار «عالم الروائع الرمضانية» تدعو من خلالها ضيوفها لتعزيز روح العطاء والترابط والتآلف وسط أجواء تنبض بالدفء العائلي والبهجة تزدان فيها الوجهة بحلّة رمضانيّة يملؤها الألق والجمال. وتماشيّاً مع مبادرة «عام المجتمع»، تطلق القرية العالمية مجموعةً متنوعةً من الأنشطة المُصمّمة خصيصاً لتجمّع أفراد العائلة والأصدقاء.

وستمدّد القرية العالمية ساعات عملِها خلال الشهر الفضيل، حيث تفتح أبوابها من الساعة 5:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل (من الأحد إلى الأربعاء)، ومن الساعة 5:00 مساءً حتى 2:00 بعد منتصف الليل )من الخميس إلى السبت(، لتمنح ضيوفها تجربةً غامرة خلال موسمها الــ29.

وباعتبارها واحدةً من أبرز الفعاليات المُدرَجة على أجندة دبي السنوية للفعاليات، تواصل القرية العالمية تقليدها السنوي في تقديم تجارب جديدة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن حملة #رمضان_في_دبي التي تنطلق على مستوى الإمارة، إذ تهدف هذه التجارب إلى إثراء روح الشهر الفضيل وتعزيز مشاعر التواصل والتآلف ومشاركة اللحظات مع العائلة والأصدقاء. وتتكامل هذه التجارب مع العروض الرمضانية التي تعود هذا الموسم لتشمل تجارب التسوّق وتناول الأطباق المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، إلى جانب العروض المباشرة، بما في ذلك «أوركسترا أرابيسك». كما تحتضن الوجهة فعّالية يومية مميّزة هي إطلاق مدفع رمضان عند غروب الشمس بجانب المسرح الرئيسي، وذلك إيذاناً بدخول وقت الإفطار.

إطلاق «ملتقى القرية العالمية»

تقدّم القرية العالمية هذا الموسم تجربةً جديدة تحمل اسم «ملتقى القرية العالمية»، وهي مساحة مُصمّمة للقاء وتجمّع العائلة والأصدقاء في أجواء تنبض بروح شهر رمضان المبارك. توفرّ هذه المساحة الفريدة جلسات مجّانية في بيئة مريحة تعكس الدفء العائلي وهي مستوحاة من التقاليد الرمضانية الأصيلة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بلحظات من الراحة بعد جولة في أرجاء الوجهة وسط الأجواء الرمضانية الساحرة. ويتيح الملتقى للضيوف فرصة اللقاء والتواصل وقضاء أوقات مميزة ومشاركة الوجبات واستعادة الذكريات مع الألعاب الشعبية الجماعية التي لطالما جمعت العائلات خلال هذا الوقت المميّز من العام.

ويقع الملتقى في قلب القرية العالمية، بين المسرح الرئيسي وبحيرة التنين، ليوفّر منطقة للجلوس تعدّ بمثابة مركز اجتماعي نابض بالحيوية، يجمع بين الراحة والأصالة. ويستلهم تصميم الملتقى من أجواء المجالس التقليدية، ويضم وسائد أرضية مريحة، وطاولات منخفضة، وأضواء زينة تضفي أجواء دافئة وحيوية. كما يوفّر مساحة مثالية لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، مع إطلالة مفتوحة تتيح للضيوف الاستمتاع بجمال الوجهة من حولهم.

ويمكن للضيوف إحضار وجبات الإفطار والسحور والوجبات الخفيفة من أكثر من 250 من خيارات الطعام المتنوّعة في الوجهة إلى داخل «ملتقى القرية العالمية»، والاستمتاع بتجربة تناولها مع أفراد العائلة والأصدقاء. ويمكن لهم أيضاً تجربة ما تقدّمه عربات الطعام المتواجدة بجانب «ملتقى القرية العالمية» والتي تشمل خيارات القهوة العربية، والمشروبات الرمضانية التقليدية إلى جانب مجموعة متنوعة من أطباق الحلوى الرمضانية اللذيذة التي تضفي نكهة خاصة على التجربة. كما ستضم بعض العربات هذه تشكيلة مختارة من المنتجات المستوحاة من الشهر الفضيل، مما يتيح للضيوف فرصة اقتناء تذكار خاص بهذه المناسبة.

«أوركسترا أرابيسك»

تستضيف القرية العالمية على المسرح الرئيسي عروضاً موسيقية آسرة تقدمها «أوركسترا أرابيسك» من إنتاج شركة «أورنينا آرتس إيفنتس»، حيث ستأخذ الضيوف في رحلة موسيقية راقية وهادئة يقدّمها 35 عازفاً موهوباً، إلى جانب عروض مميّزة لعازفي العود والناي والقيثارة والكمان، وعرض التنّورة المبهر، ضمن فقرات منسّقة ومختارة بعناية.

عرض الدمى «سر الفانوس» يضيء مسرح الصغار في رمضان

يستضيف مسرح الصغار في القرية العالمية خلال شهر رمضان المبارك عرض الدمى المبهج «سر الفانوس»، الذي سيأسر قلوب الأطفال ويمنحهم تجربة رمضانية رائعة. يحمل هذا العرض بأسلوبه السردي الشيّق ضمن طيّاته القيم الجوهرية للشهر الفضيل ليروي للأطفال حكايات مُفعمة بمعاني التعاطف والتآلف والعطاء والتراحم وسط أجواءٍ مليئة بالمرح والتشويق. يستوحي عرض «سر الفانوس» اسمه من التقليد الرمضاني المحبّب في تزيين الفوانيس، ليجسّد بجدارة روح استقبال الشهر المبارك. يهدف هذا العرض إلى الوصول بمعانيه إلى قلوب الصغار وتعزيز تقديرهم العميق لهذه الشهر الفضيل.

يقدّم مسرح الصغار «سر الفانوس» أيام (الخميس والجمعة والسبت) في عرض أوّل في تمام الساعة 9:05 مساءً إلى الساعة 9:35 مساءً ويعاد الساعة 11:30 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل، بينما يقام العرض (يوم الأحد) الساعة 8:50مساءً إلى 9:20 مساءً ويعاد 11:00 مساءً إلى 11:30 مساءً.

زينة رمضانية متميزة تتألّق بها القرية العالمية ضمن حملة #رمضان_في_دبي

تزامناً مع استعدادات إمارة دبي لاستقبال شهر رمضان المبارك ضمن حملة #رمضان_في_دبي، تتألّق القرية العالمية بزينة رمضانية مُبهجة تعكس روح الشهر الفضيل بأبهى صورة، حيث تتناثر الفوانيس والأهلّة المتلألئة والأنوار المضيئة في أرجاء الوجهة في مشهدٍ بديع، إلى جانب اهتمام القرية العالمية بتواجد مدفع رمضان التقليدي كجزء أساسيّ من الزينة مانحة الضيوف تجربة رمضانية متكاملة أثناء تجولهم في الوجهة بما فيها توافر أماكن مثالية لالتقاط صور تذكارية مع العائلة والأصدقاء في هذا الشهر المبارك.

رحلة بألذ المأكولات

تستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوفها للاستمتاع بألذّ المأكولات الرمضانية من مختلف أنحاء العالم، حيث تأخذهم الوجهة في رحلة فريدة مع تشكيلة متنوعة من المأكولات التقليدية والمطابخ المتميزة. وسواء كان يتطلّع الضيوف لتناول الإفطار أو الاستمتاع بسحور مبكر، أو تذوق الوجبات الخفيفة بينهما، سيجد الضيوف خيارات تلبّي جميع الأذواق، من «الكباب المشوي» الشهي إلى «اللقيمات» وصولاً إلى «القطايف الرمضانية».

الوجهة المثالية للتسوق في رمضان من كل أنحاء العالم

سيتمكّن الضيوف من استكشاف تجربة تسوق رائعة في القرية العالمية، حيث تنتشر خيارات متنوعة عبر 30 جناحاً تمثّل أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم. وتتنوع المنتجات المعروضة بين الهدايا التذكارية يدوية الصنع والبخور التقليدي، إلى جانب الملابس والديكورات والمستلزمات المنزلية المستوحاة من أجواء رمضان، ممّا يجعل القرية العالمية الوجهة المثالية للتسوق خلال الشهر الفضيل. وسيحظى الضيوف في القرية العالمية بفرصة استكشاف أشهى المأكولات والمشروبات الرمضانية، مما يمنحهم تجربة تسوق غنية ومرضية.

تحدّي المشي في رمضان: رحلة نحو الصحة والعافية كأحد أبرز فعّاليات الشهر الفضيل في الوجهة

يدعو «تحدي المشي» في رمضان ضيوف القرية العالمية إلى تعزيز نشاطهم ولياقتهم وعافيتهم من خلال تمرين المشي أثناء استكشاف الوجهة، حيث يمكن للضيوف تفعيل التحدي حصرياً عبر تطبيق القرية العالمية الرسمي فور دخولهم، مما يتيح لهم تتبع خطواتهم أثناء تجولهم في أنحاء الوجهة. ويحصل الضيوف الذين يُكمِلون 10,000 خطوة خلال زيارة واحدة على جوائز مميّزة.

تفتخر القرية العالمية بكونها وجهة رمضانيّة رئيسية تستقطب الضيوف، حيث تلتزم بتقديم تجربة استثنائية تعزّز من خلالها مفاهيم ومعاني الشهر الفضيل، تماشياً مع احتفاء دبي بهذا الشهر المبارك. وتبرز القرية العالمية كمركز رئيسي يجمع الثقافات ويجسد التقاليد الأصيلة والضيافة وروح التآلف المجتمعي. وبمجموعة مميّزة من التجارب الغامرة والمأكولات المتنوعة والأنشطة الرمضانية الفريدة، تواصل القرية العالمية في موسمها الـ 29 بالحفاظ على لقبها كعالمٍ أكثر روعة.