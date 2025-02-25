«القابضة» و«بليناري» الأسترالية تؤسسان منصة للاستثمار والتطوير في البنية التحتية

أعلنت «القابضة» (ADQ )، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، ومجموعة «بليناري» (Plenary Group )، الشركة المستقلة والرائدة في مجال الاستثمار والتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي تتخذ من أستراليا مقراً لها، عن تأسيس «بليناري الشرق الأوسط»، لتكون منصة استثمار وتطوير مشتركة، تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة في البنية التحتية العامة والاجتماعية في المناطق ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبموجب الاتفاقية ستقوم «بليناري الشرق الأوسط» بتوظيف نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المناطق المستهدفة. ومن خلال الجمع بين المزايا في كلا القطاعين تعمل هذه الشراكات على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة والخدمات ذات القيمة المضافة، ما يتيح تنفيذ مشاريع حيوية، توفر فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، وخاصة في قطاعات مثل التعليم والنقل والرعاية الصحية. ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تسهم في سد فجوة التمويل في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم، والتي تقدر احتياجاتها المستقبلية بنحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وفقاً لتقرير «نظرة على مستقبل البنية التحتية العالمية»

يشار إلى أن مجموعة بليناري حققت نجاحاً لافتاً في الإمارات، حيث قادت عملية تطوير أول المدارس في الإمارات بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، كما قامت المجموعة مؤخراً بتشييد وتسليم ثلاث مدارس مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، مساهمة بذلك في توفير بنية تحتية تعليمية عالمية المستوى لأكثر من 5,000 طالب وطالبة.

وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ ): «يندرج تأسيس «بليناري الشرق الأوسط» ضمن استراتيجية «القابضة»(ADQ )، التي تهدف لتوفير بنية تحتية أساسية وعالمية المستوى لتنمية الاقتصادات والمجتمعات المحلية. ومن خلال التعاون مع مجموعة بليناري الرائدة عالمياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية نتطلع للاستفادة من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أسواقنا المستهدفة، وتوظيفها على النحو الأمثل، من خلال تبادل خبراتنا المشتركة في هذا المجال، بهدف تعزيز النمو المستدام وإضفاء قيمة أكبر».

بدوره قال بول أوبنهايم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بليناري: «نتطلع للفرص التي ستوفرها هذه الشراكة، والتي ستمكننا من المساهمة في مشاريع مهمة في الأسواق الحالية والجديدة، وتسريع رحلة نمونا، مؤكداً أن منصة التطوير والاستثمار المشتركة في الشرق الأوسط ستسهم في تعزيز توسعنا في أسواق جديدة وفتح آفاق واعدة للشركتين».

ويأتي تأسيس منصة التطوير والاستثمار المشتركة بعد استحواذ «القابضة» (ADQ) على حصة 49 % في مجموعة «بليناري» في أبريل 2024، وهو ما يمثل أول استثمار كبير لدولة الإمارات في شركة أسترالية، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ومن خلال تمكين المشاريع ذات التأثير العالي، والتي تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، ستسهم «بليناري الشرق الأوسط» في تعزيز مساعي «القابضة» (ADQ ) لتحقيق قيمة طويلة الأجل، وعوائد مالية لإمارة أبوظبي، وستنضم منصة الاستثمار والتطوير المشتركة إلى قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية، الذي أطلقته «القابضة» (ِADQ ) مؤخراً.

ومع توسعة منصة الاستثمار والتطوير المشتركة لمحفظتها الاستثمارية في السنوات المقبلة فإنها ستتمكن من الاستفادة من المكانة الراسخة لـ«القابضة» (ADQ ) على الصعيد الدولي، إلى جانب الخبرات المتميزة لمجموعة بليناري.